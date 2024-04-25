Кинологи рассказали, куда чаще всего клещи кусают собак

Кинологи рассказали о наиболее уязвимых местах у собак для укусов клещей, сообщает Zakon.kz.

Владельцы собак должны осматривать своих питомцев после каждой прогулки и уделять особое внимание местам без шерсти. Об этом информирует РИАМО со ссылкой на пресс-службу Российской кинологической федерации.

По данным специалистов, клещи могут несколько часов исследовать тело, чтобы выбрать место для укуса. Чаще всего это участок, где мало шерсти, а кровеносные сосуды расположены ближе всего к поверхности.

После прогулки нужно внимательно осматривать области около носа и вокруг глаз, пах, живот, под хвостом, шею, нижнюю челюсть, подмышки и холку. Затем можно использовать щетку, чтобы точно не пропустить клещей.

При обнаружении насекомого нельзя снимать его руками. Резкие движения могут ускорить попадание вируса в кровь. Для этой задачи лучше подходят стерильный пинцет, игла или нить.

Также не следует лить на клеща масло, бензин или лак для ногтей. Он начинает задыхаться и выделяет в рану слюну или содержимое кишечника. При этом надолго оставлять кровососущее на коже также не рекомендуется. Чем дольше клещ пьет кровь, тем больше возбудителей он успевает передать собаке.

После укуса нужно следить за питомцем и вести его к врачу при первых признаках болезни. У него могут появиться понос, рвота, одышка, вялость или резкий отказ от еды.

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