Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Кинологи рассказали, куда чаще всего клещи кусают собак

Клещи, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 07:08 Фото: pixabay
Кинологи рассказали о наиболее уязвимых местах у собак для укусов клещей, сообщает Zakon.kz.

Владельцы собак должны осматривать своих питомцев после каждой прогулки и уделять особое внимание местам без шерсти. Об этом информирует РИАМО со ссылкой на пресс-службу Российской кинологической федерации.

По данным специалистов, клещи могут несколько часов исследовать тело, чтобы выбрать место для укуса. Чаще всего это участок, где мало шерсти, а кровеносные сосуды расположены ближе всего к поверхности.

После прогулки нужно внимательно осматривать области около носа и вокруг глаз, пах, живот, под хвостом, шею, нижнюю челюсть, подмышки и холку. Затем можно использовать щетку, чтобы точно не пропустить клещей.

При обнаружении насекомого нельзя снимать его руками. Резкие движения могут ускорить попадание вируса в кровь. Для этой задачи лучше подходят стерильный пинцет, игла или нить.

Также не следует лить на клеща масло, бензин или лак для ногтей. Он начинает задыхаться и выделяет в рану слюну или содержимое кишечника. При этом надолго оставлять кровососущее на коже также не рекомендуется. Чем дольше клещ пьет кровь, тем больше возбудителей он успевает передать собаке.

После укуса нужно следить за питомцем и вести его к врачу при первых признаках болезни. У него могут появиться понос, рвота, одышка, вялость или резкий отказ от еды.

В США пилот самолета спасся вместе со своей собакой после крушения.

Читайте также

советы, врач
Каких питомцев можно заводить аллергикам, рассказал эксперт
Ранняя клубника – чем опасна, и как выбрать хорошую ягоду
Ранняя клубника – чем опасна, и как выбрать хорошую ягоду
Как выбрать хороший и недорогой смартфон
Как выбрать хороший и недорогой смартфон
Алия Абди
Россия 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Молния ударила в телебашню на Кок-Тобе в Алматы
Молния ударила в телебашню на Кок-Тобе в Алматы
Мокрый снег, град и ливни ожидаются в Казахстане 25 апреля
Мокрый снег, град и ливни ожидаются в Казахстане 25 апреля
Следствие по делу Бишимбаева окончено
Дело Бишимбаева: судебное следствие завершено
В Казахстане похолодает до -8°C
В Казахстане похолодает до -8°C
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: