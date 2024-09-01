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Тамара Дуйсенова приняла участие в церемонии открытия комфортной школы в Астане

Дуйсенова, комфортные школы, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 12:36 Фото: пресс-служба правительства РК
Заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова приняла участие в церемонии открытия школы №101 в Астане. Ее построили по поручению главы государства в рамках национального проекта "Комфортная школа". Здесь будут учиться более 4 тыс. учеников в две смены, сообщает Zakon.kz.

В ходе торжественной церемонии первого звонка Тамара Дуйсенова поздравила учеников, педагогов и родителей.

"В стране появилось очень много современных школ, Назарбаев интеллектуальные школы, лицеи "Білім-инновация", республиканские физико-математические школы и другие. Учащиеся сегодня показывают высокий уровень знаний и повышают имидж Казахстана по всему миру. И, конечно же, все дети страны мечтают учиться в таких современных школах и получить хорошие знания. Сегодня, можно сказать, президент страны осуществил вашу мечту. Такие школы будут доступны всем казахстанским детям. Теперь ваша задача – хорошо учиться, приобретать новые знания и стать достойными гражданами страны", – сказала Дуйсенова.

Также вице-премьер выразила благодарность строителям, возводившим здание.

комфортные школы, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 12:36

Фото: пресс-служба правительства

комфортные школы, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 12:36

Фото: пресс-служба правительства

комфортные школы, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 12:36

Фото: пресс-служба правительства

Школа построена в левобережной части столицы. Здесь предусмотрены 99 кабинетов, среди которых шесть компьютерных, 10 специализированных, четыре спортзала, столовая, библиотека. В классах установлены интерактивные доски.

Напомним, в 2024 году первый звонок прозвенел в 7859 школах страны. В них будут обучаться свыше 3,9 млн детей.

1 сентября 2024 года министр просвещения РК Гани Бейсембаев принял участие в торжественной линейке в школе №1-3 Астаны и рассказал, чем новый учебный год будет отличаться от предыдущих.

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Андрей Дюсупов
Образование Правительство РК Дуйсенова Тамара Казахстан 2024 год
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