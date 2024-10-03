Новые библиотеки открыли в Астане

В Астане открыли новые библиотеки. Об этом на своей странице в Instagram 3 октября 2024 года сообщил аким столицы Женис Касымбек.

Градоначальник подчеркнул, что очень важно приобщать детей с раннего возраста к чтению книг.

"Это не только повышает грамотность и расширяет словарный запас, но и способствует развитию кругозора. В городе за последние несколько лет не появлялись новые библиотеки. "Централизованная библиотечная система" состояла из 18 библиотек. В текущем году мы откроем четыре библиотеки. Два из них уже открыли. Они расположены по адресам: массовая библиотека – ул. Нажимеденова, 27, детская – ул. Бокейхана 25v", – написал Женис Касымбек.

Фото: gov.kz

Аким рассказал, что сегодня посетил новую детскую библиотеку.

Фото: gov.kz

"Данная библиотека общей площадью 340 квадратных метров рассчитана для обслуживания детей. Но пользоваться услугами библиотеки также могут и взрослые. Книжный фонд данной библиотеки составляет порядка 3 тыс. новых книг". Женис Касымбек

Он напомнил слова главы государства, который ранее отметил, что только читающая нация может стать по-настоящему интеллектуальной, "мы должны пробудить у подрастающего поколения интерес к чтению книг".

Фото: gov.kz

Женис Касымбек подчеркнул, что в ближайшее время в Астане откроют еще две библиотеки.

"Таким образом, библиотечная сеть города будет состоять из 22 библиотек, среди которых также есть библиотека для незрячих и слабовидящих граждан", – сказал он.

Фото: gov.kz

Кроме того, как проинформировал градоначальник, акимат занимается модернизацией существующих библиотек.

"В прошлом году обновили четыре библиотеки, в текущем году обновили еще четыре библиотеки. Книжный фонд городской сети составляет почти 800 тыс. экземпляров. Так, например, количество книг, поступивших на сегодня в фонды библиотек, по сравнению с прошлым годом возросло на 30%, что заметно повлияло на рост читателей". Женис Касымбек

Аким считает, что "библиотеки – не просто центры знаний, но и места проведения досуга!"