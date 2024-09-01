Юные инспекторы дороги 1 сентября встретили первоклассников в Караганде

В Карагандинской области в 420 школах сел за парты 15 931 первоклассник, сообщает Zakon.kz.

В областном центре в День знаний праздник устроили юные инспекторы дороги: детям в игровой форме рассказали о правилах дорожного движения и подарили подарки.

"ЮИД – это объединения школьников, которые создаются с целью совершенствования работы по профилактике дорожно-транспортных правонарушений среди детей и подростков, воспитания у них высокой транспортной культуры, коллективизма, а также оказания содействия в изучении детьми правил дорожного движения, безопасного поведения на улицах и дорогах", – отмечает пресс-служба департамента полиции Карагандинской области.

В первый день учебного года в гимназии № 95 города Караганды выступили члены отряда "Сирена", который является неоднократным победителем республиканских и международных конкурсов.

Фото: пресс-служба департамента полиции Карагандинской области

Юные инспекторы дороги подготовили концертную программу для первоклассников. А затем вместе с сотрудником полиции проверили у детей знания правил дорожного движения. Надо было собрать пазлы с дорожными знаками, а с помощью воздушных шаров отрабатывали сигналы светофора.

Быть примером для своих детей призвала родителей участница движения ЮИД, семиклассница Арайлым Копбаева.

Фото: пресс-служба департамента полиции Карагандинской области

По информации пресс-службы ведомства, на протяжении многих лет полицейские поддерживают тесные отношения со специальной школой-интернатом №4 г. Караганды. Первого сентября там побывали сотрудники Ново-Майкудукского отдела полиции. На День знаний они пришли не с пустыми руками: подарили младшеклассникам школьные ранцы с необходимыми для занятий принадлежностями – тетрадями, наборами ручек, карандашей, фломастеров.

"Мы, педагоги и учащиеся, признательны сотрудникам полиции за постоянную помощь и внимание. А такие подарки детям особенно ценны перед началом учебного года", – сказала директор учреждения Гульнара Киргизбаева.

Фото: пресс-служба департамента полиции Карагандинской области

Напомним, в 2024 году первый звонок прозвенел в 7859 школах страны. В них будут обучаться свыше 3,9 млн детей.

1 сентября 2024 года министр просвещения РК Гани Бейсембаев принял участие в торжественной линейке в школе №1-3 Астаны и рассказал, чем новый учебный год будет отличаться от предыдущих.