В Караганде обсудили программу партии "Әділет" с учеными и педагогами

Избирательная кампания партии "Әділет" продолжилась в Карагандинской области.

Члены Республиканского предвыборного штаба во главе с председателем партии Айбеком Дадебаем провели встречу с представителями научного сообщества, преподавателями, педагогами и общественностью на базе Карагандинского национального исследовательского университета имени академика Е. А. Букетова.

В ходе встречи кандидаты в депутаты Курултая Асхат Аймагамбетов, Нурлан Дулатбеков, Унзила Шапак, Никита Шаталов и Екатерина Смышляева представили ключевые направления предвыборной программы партии "Әділетті болашақ үшін" на 2026-2031 годы. Основное внимание было уделено развитию образования и науки, поддержке молодежи, подготовке востребованных специалистов, укреплению кадрового потенциала регионов и созданию условий для профессиональной реализации молодежи.

Встреча прошла в формате открытого диалога. Представители профессорско-преподавательского состава, педагогического и научного сообщества, студенты и жители региона смогли задать вопросы и внести предложения для дальнейшей законодательной деятельности кандидатов.

Председатель Карагандинского областного чечено-ингушского этнокультурного объединения "Вайнах" Увайс Джанаев предложил создать при региональных филиалах партии постоянно действующие советы общественного согласия. Учитель истории Омирсерик Несипбаев поднял вопрос подготовки специалистов для индустриальных регионов и обеспечения предприятий квалифицированными кадрами. Предприниматель Наталья Арыстанова предложила усилить в программе меры по поддержке молодых семей и укреплению семейных ценностей. Ветеран спорта Валерий Громов поинтересовался инициативами партии в сфере экологической ответственности крупных промышленных предприятий, журналист Аксая Жалгасова спросила о механизмах общественного контроля за исполнением предвыборной программы, а председатель Карагандинского областного филиала Союза писателей Казахстана Жанат Жанкашулы предложил предусмотреть инициативы по развитию современной интеллектуальной литературы на казахском языке.

Фото: пресс-служба партии "Әділет"

Отвечая на вопросы жителей области, кандидат в депутаты Курултая Унзила Шапак подчеркнула, что одним из перспективных направлений развития региона партия рассматривает креативную экономику.

"Развитие креативных индустрий позволит создавать новые рабочие места, раскрывать потенциал молодых людей и формировать современную экономику региона. Сегодня мы предлагаем не только программу, но и путь формирования новой общественной культуры", – сказала Унзила Шапак.

Продолжая тему социально-экономического развития регионов, кандидат в депутаты Курултая Екатерина Смышляева представила ключевые положения программы, посвященные промышленной политике, развитию моногородов и поддержке отечественного производства.

"В основе нашей индустриальной политики лежит переход от сырьевой модели к экономике высокой добавленной стоимости. Хорошим примером уже сегодня является диверсификация Сарани. Именно поэтому развитие моногородов выделено в нашей программе в отдельный блок. Мы убеждены, что промышленное развитие должно сопровождаться поддержкой отечественных производителей, созданием новых рабочих мест и современной инфраструктуры для жизни людей", – сказала Екатерина Смышляева.

С заключительным словом перед жителями региона выступил председатель партии "Әділет" Айбек Дадебай. Он отметил, что предвыборная программа была сформирована с использованием цифровых платформ и предложений самих граждан.

"Мы использовали цифровые платформы, чтобы каждый желающий мог высказать свое мнение и внести предложение. В программе обозначены конкретные цели: создать один миллион качественных рабочих мест, увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 77 лет и выше, довести долю местных дорог в нормативном состоянии до 95%. Для нас важно, чтобы эти показатели не оставались абстрактными цифрами. Мы не обещаем невозможного. Мы берем на себя обязательства, которые можно выполнить и проверить", – сказал Айбек Дадебай.

Завершая встречу, председатель партии отметил, что представители Республиканского предвыборного штаба детально изучили предложения жителей Карагандинской области. Вопросы модернизации коммунальной инфраструктуры, обновления производств, обеспечения безопасности труда, развития переработки сельскохозяйственной продукции, создания новых рабочих мест и транспортной инфраструктуры будут проанализированы и учтены в дальнейшей работе партии.

В этот же день кандидаты в депутаты Курултая Каныш Тулеушин, Еркебулан Ильясов, Рауан Кенжеханулы, Айсулу Сулейменова и другие также провели встречи с предпринимателями, представителями IT-сообщества, участниками центра социальной адаптации TEN QOGAM и Центра активного долголетия. Встречи партийцев в Карагандинской области продолжаются.