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В Караганде открылась первая комфортная школа

Караганда, комфортная школа, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 17:23 фото: gov.kz
В Караганде 1 сентября распахнули двери две новые школы, одна из них построена по национальному проекту "Комфортные школы", другая – на средства областного бюджета, сообщает Zakon.kz.

Комфортная школа на 2000 мест, открывшаяся в микрорайоне "Кендала", позволит разгрузить четыре учебных заведения в юго-восточной части города. В первую очередь сюда перешли учащиеся из школы-лицея имени Алихана Ермекова, которая была переполнена.

комфортные школы, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 17:23

Фото: gov.kz

В церемонии открытия приняли участие аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев и министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова.

"Первое сентября – это начало, когда вы вступаете в новый мир знаний. Образование и наука – главный ключ к успеху. Создание благоприятных условий для комфортного, качественного образования молодого поколения – наша главная цель. Уверен, что вас ждет интересное и прекрасное будущее в стенах этой комфортной школы!" – сказал Ермаганбет Булекпаев.
комфортные школы, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 17:23

Фото: gov.kz

Министр труда и соцзащиты подчеркнула, что проект "Комфортная школа" инициирован по прямому поручению главы государства, направлен на ликвидацию аварийных школ, преодоление дефицита ученических мест и обеспечение комфортного образовательного процесса. Светлана Жакупова также отметила, что в реализации проекта приоритет отдан местным товаропроизводителям, что способствует поддержке отечественной экономики и созданию новых рабочих мест.

комфортные школы, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 17:23

Фото: gov.kz

Комфортная школа оснащена по самым современным требованиям, созданы идеальные условия для гармоничного развития и обучения детей. Отдельные блоки для учащихся начальных и старших классов, модифицированные кабинеты и лаборатории, эргономичная мебель, большая столовая, четыре спортзала, читальный и актовый залы, коворкинг-зоны – предусмотрено все, детям в новой школе было интересно и комфортно. Без внимания не остались обеспечение безопасности и инклюзивного образования.В комфортную школу по конкурсу приняли на работу 150 учителей.

комфортные школы, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 17:23

Фото: gov.kz

В микрорайоне "Кунгей" Караганды открыли новую школу на 600 мест со смешанным обучением на казахском и русском языках. Жители этого ждали давно: учебного заведения не было с основания микрорайона, школьникам приходилось ездить на учебу далеко от дома. Теперь в шаговой доступности современная школа, где есть все необходимое для качественного образования и развития детей.

комфортные школы, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 17:23

Фото: gov.kz

Социальный проект финансировали из областного бюджета. Новую школу построили за полтора года.

"Этот день – начало новых проектов и поисков, новых идей. Государство уделяет большое внимание сфере образования. И в нашей области делается многое. Эта новая школа тому подтверждение. Работа в этом направлении продолжится, до конца года в области откроется 10 новых школ", – поздравил с Днем знаний аким области Ермаганбет Булекпаев.

Учебные кабинеты оснащены по современным стандартам. В кабинетах труда мальчики смогут освоить столярное дело, девочки будут учиться шить и готовить. Кроме того, есть гончарная мастерская. Уроки физкультуры можно проводить не только в спортивном зале, но и на улице. Школьный двор большой и благоустроенный, со спортивными и детскими площадками. Для дополнительного образования оборудованы кабинет робототехники, изостудия, телестудия. Есть коворкинг-зона.

"Это была наша долгожданная мечта. Построили школу быстро. Мы, кунгейцы, счастливы. Моя семья живет здесь восемь лет. Когда приехали, не было воды, дороги. Развитие шло на наших глазах. В новую школу привел сегодня внука в первый класс", – говорит житель Кунгея Аманжол Махамбетшин.

Всего в Карагандинской области 420 школ. В них обучаются 172 548 детей и подростков. В этом году за парты сел 15 931 первоклассник. Завершают учебу 8253 одиннадцатиклассника.

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