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Общество

В Караганде завершили строительство еще двух комфортных школ

В Караганде завершили строительство, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 10:34 Фото: акимат Карагандинской области
В Караганде добавились две новые школы под номерами 24 и 28. Современные учебные заведения построили по национальному проекту "Комфортная школа". В них созданы все условия для обучения детей.

Объекты посетили аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев и первый заместитель председателя правления АО "Samruk-KazynaConstruction" Габит Малгаздаров.

Новая школа на Голубых прудах, в районе ЖК "Томирис", на 1200 мест. Она разгрузит близлежащую 77-ю школу, классы которой переполнены.

Учебное заведение оснащено современным оборудованием и эргономичной мебелью. Предусмотрены отдельные блоки для учащихся младших и старших классов. Обеспечено все необходимое для инклюзивной среды.

В Караганде завершили строительство, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 10:34

Фото: акимат Карагандинской области

На первом этаже здания два спортзала. Оборудована просторная столовая.

Есть библиотека, читальный зал, коворкинг-зона, лаборатории, мастерские и многое другое для развития детей.

Обучение будет на казахском языке.

Исполняющий обязанности директора ОШ № 24 Канат Бектемиров рассказал, что к открытию школы планируется укомплектовать 30 классов. Для обучения детей отведено 60 кабинетов. И еще 10 выделено для дополнительного образования.

В Караганде завершили строительство, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 10:34

Фото: акимат Карагандинской области

Ермаганбет Булекпаев подчеркнул, что безопасность учащихся в приоритете. Он поручил обеспечить к новой школе комфортный подъезд со стоянкой для машин, сделать ограждение и благоустроить территорию.

"Проект "Комфортная школа", инициированный по прямому поручению главы государства, направлен на ликвидацию аварийных школ, преодоление дефицита ученических мест и обеспечение комфортного образовательного процесса. Первого сентября мы открыли первую комфортную школу в регионе. В областном центре добавились еще две. Строительство новых объектов продолжается", – сказал Ермаганбет Булекпаев.

На Юго-Востоке, в микрорайоне "Гульдер", новая комфортная школа с обучением на казахском языке рассчитана на 300 мест. После открытия будет разгружена расположенная по соседству школа-лицей им. Ы. Алтынсарина.

После открытия будет разгружена расположенная по соседству школа-лицей им. Ы. Алтынсарина.

В Караганде завершили строительство, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 10:34

Фото: акимат Карагандинской области

В реализации проекта приоритет отдан местным товаропроизводителям, что способствует поддержке отечественной экономики и созданию новых рабочих мест. При возведении объектов использованы стройматериалы 30 карагандинских предприятий.

К примеру, в строительстве и оснащении комфортной школы на Голубых прудах были задействованы 10 местных товаропроизводителей. Они поставили такую продукцию, как бетон, плиты перекрытия, сварная сетка, витражи, вентиляционное оборудование, дверные блоки, светильники. Также использованы мебель, окна и приборы отопления карагандинского производства.

Напомним, в Карагандинской области по национальному проекту "Комфортная школа" современные учебные заведения появятся в Балхаше, Абае, Приозёрске, Бухар-Жырауском, Шетском, Каркаралинском, Нуринском районах.

В Караганде завершили строительство, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 10:34

Фото: акимат Карагандинской области

Айсулу Омарова
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