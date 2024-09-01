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Креативный способ подачи информации о ЧС предложили первоклашкам спасатели Алматы

Школа, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 17:30 Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
1 сентября цифровой журнал знаний о чрезвычайных ситуациях с QR-кодом показали первоклассникам города Алматы сотрудники УЧС Ауэзовского района, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба ДЧС города Алматы, инициативу поддержало руководство школы-гимназии № 202. Совместно с коллективом УЧС Ауэзовского района был разработан журнал "Юный спасатель", который содержит привычные для детей тематические раскраски.

ЧС, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 17:30

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

ЧС, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 17:30

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

К примеру, в журнале с QR-кодом затронуты разные темы безопасности.

Так, при изучении таких тем при наведении смартфона на QR-код первоклассники могут наглядно ознакомиться и улучшить навыки, а затем применить действенные меры предосторожности при:

  • землетрясении;
  • безопасности в купальный сезон;
  • пожарной безопасности.

А 25 августа жители и гости мегаполиса стали участниками мероприятия, организованного городским ДЧС.

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