Креативный способ подачи информации о ЧС предложили первоклашкам спасатели Алматы
Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
1 сентября цифровой журнал знаний о чрезвычайных ситуациях с QR-кодом показали первоклассникам города Алматы сотрудники УЧС Ауэзовского района, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба ДЧС города Алматы, инициативу поддержало руководство школы-гимназии № 202. Совместно с коллективом УЧС Ауэзовского района был разработан журнал "Юный спасатель", который содержит привычные для детей тематические раскраски.
Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
К примеру, в журнале с QR-кодом затронуты разные темы безопасности.
Так, при изучении таких тем при наведении смартфона на QR-код первоклассники могут наглядно ознакомиться и улучшить навыки, а затем применить действенные меры предосторожности при:
- землетрясении;
- безопасности в купальный сезон;
- пожарной безопасности.
А 25 августа жители и гости мегаполиса стали участниками мероприятия, организованного городским ДЧС.
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