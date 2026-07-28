Полторы тысячи незаконных вывесок исчезли с улиц одного из районов Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Ауэзовском районе Алматы в рамках реализации дизайн-кода демонтировано около 1 500 незаконно размещенных вывесок и рекламных конструкций с января 2026 года, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы акимата Ауэзовского района, также продолжается поэтапная работа по приведению фасадов и вывесок в соответствие с требованиями дизайн-кода на 15 участках вдоль проспектов Алтынсарина и Абая, а также улиц Саина, Жандосова, Шаляпина и Толе би.
Также известно, что собственникам объектов бизнеса вручено более 200 уведомлений о необходимости привести фасады и вывески в соответствие с требованиями дизайн-кода Алматы.
Ранее в управлении градостроительного контроля Алматы отчитывались, что с начала 2026 года в городе полностью или частично снесен 41 объект, возведенный с нарушением требований законодательства.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript