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Движение по "Горбатому мосту" открыли в Астане

Движение по &quot;Горбатому мосту&quot; открыли в Астане , фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 20:40 Фото: акимат Астаны
В Астане с 1 сентября полностью обеспечено движение по мосту по шоссе Алаш ("Горбатый мост"), сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил столичный акимат. 

Ранее движение по левой стороне моста была перекрыто для автотранспортных средств в связи с проведением ремонтных работ. На сегодняшний день работы завершены.

Ранее стало известно, что 15 новых школ открыли в Астане. Девять из них – в рамках нацпроекта главы государства "Комфортная школа", еще две государственные и четыре частные школы. Новые учебные заведения рассчитаны на двухсменное обучение 28 тысяч детей.

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