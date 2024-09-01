Движение по "Горбатому мосту" открыли в Астане
Фото: акимат Астаны
В Астане с 1 сентября полностью обеспечено движение по мосту по шоссе Алаш ("Горбатый мост"), сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщил столичный акимат.
Ранее движение по левой стороне моста была перекрыто для автотранспортных средств в связи с проведением ремонтных работ. На сегодняшний день работы завершены.
Ранее стало известно, что 15 новых школ открыли в Астане. Девять из них – в рамках нацпроекта главы государства "Комфортная школа", еще две государственные и четыре частные школы. Новые учебные заведения рассчитаны на двухсменное обучение 28 тысяч детей.
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