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К астанчанам обратились из-за "Горбатого моста"

Астана, виды города Астаны, новостройки, жилые дома, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2024 15:15 Фото: Zakon.kz
Жителей и гостей Астаны проинформировали о завершении ремонта на "Горбатом мосту", сообщает Zakon.kz.

Соответствующая информация появилась сегодня, 31 августа 2024 года.

"С 1 сентября будет полностью обеспечено движение по мосту по шоссе Алаш ("Горбатый мост"). Ранее движение по левой стороне моста была перекрыто для автотранспортных средств в связи с проведением ремонтных работ", – сообщили в ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны".

В ведомстве заверили, что на сегодняшний день работы завершены.

Ранее жителям и гостям Алматы сообщили о перекрытии на несколько дней в связи с ремонтом улицы вдоль Большого Алматинского канала (БАК).

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