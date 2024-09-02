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Послание-2024: Правительству поручено обеспечить газом население и экономику

АО НК КазМунайГаз, национальная нефтегазовая компания, нефтегазовая отрасль , фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 11:44 Фото: kmg.kz
Выступая 2 сентября 2024 года с Посланием народу Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что актуальна и задача дальнейшего развития нефтегазохимической отрасли, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что в стране начали реализацию крупных производств по выпуску полипропилена и полиэтилена. В разработке находятся другие перспективные проекты: по производству бутадиена, карбамида, терефталевой кислоты.

"За рекордный срок завершена модернизация участков магистрального газопровода "Средняя Азия – Центр" протяженностью свыше 800 км. Предстоит расширить мощности и диверсифицировать газотранспортные маршруты. Одной из первостепенных задач правительства остается обеспечение газом населения и экономики".Касым-Жомарт Токаев

В прошлом году, как напомнил президент, начата эксплуатация ряда газовых месторождений, планируется также освоение новых залежей газа с общим объемом добычи в 1 млрд кубометров в год.

"Однако до полного ввода этих проектов следует рационально распределять поставки газа на внутренний рынок, взвешенно подойти к переводу ТЭЦ и бытовых потребителей с угля на газ. Правительству поручается ускорить строительство газоперерабатывающих предприятий в Жанаозене, на Кашагане и Карачаганаке. Это приоритетная задача".Касым-Жомарт Токаев

По его словам, для успешного развития отрасли предстоит в кратчайшие сроки внедрить действенные стимулы, направленные на обеспечение возвратности инвестиций, включая предоставление адекватных тарифов и оптовых цен.

"Такие условия крайне важны для новых инвестиций в геологоразведку газовых месторождений. Иначе обеспечить экономику достаточными объемами газа попросту невозможно".Касым-Жомарт Токаев

Видеотрансляцию Послания Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана можете посмотреть здесь.

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