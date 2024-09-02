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Послание-2024: Национальный центр искусственного интеллекта откроется в Астане

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 11:56 Фото: unsplash
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 2 сентября 2024 года, выступая с Посланием народу Казахстана, отметил, что Казахстан должен стать страной, где широко применяется искусственный интеллект и развиваются цифровые технологии, и дал ряд поручений, сообщает Zakon.kz.

Президент заявил, что Казахстан обязан усилить достигнутые результаты в сфере цифровизации.

"Следует активно внедрять технологии искусственного интеллекта в платформу электронного правительства. Казахстан должен стать страной, где широко применяется искусственный интеллект и развиваются цифровые технологии. Это приоритетная задача правительства. Прошу депутатов Парламента подключиться к данной работе", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что в следующем году в Астане нужно запустить Национальный центр искусственного интеллекта, который будет открыт для школьников, студентов, исследователей, предпринимателей.

"Необходимо продолжить работу по улучшению нормативного регулирования цифровых активов и майнинга, дальнейшему развитию криптобирж. У нас имеются предприниматели, которые потребляют большое количество электроэнергии в ущерб экономике, но налоги в должном объеме не платят. Вот с ними нужно разбираться", – дополнил Касым-Жомарт Токаев.

Президент напомнил, что в 2025 году предстоит завершить и проект прокладки волоконно-оптической линии связи через Каспийское море.

"Это крайне важно для нашей страны с точки зрения создания цифровой инфраструктуры, сопряженной с международными коридорами и трансграничными потоками данных. В целом, нужно продолжить активное развитие телекоммуникационных сетей, дата-центров, внедрять мировые стандарты кибербезопасности, повышать компетенции наших специалистов", – резюмировал он.

Видеотрансляцию Послания Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана можете посмотреть здесь.

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