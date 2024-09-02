Новый Нацпроект примут до конца года в Казахстане

Во время Послания народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаеве заявил, что нужно решить первоочередные инфраструктурные проблемы, сообщает Zakon.kz.

Прежде всего, по его словам, это касается энергетического сектора и коммунального хозяйства.

"Стандартные условия кредитования строительства объектов новой генерации нельзя назвать приемлемыми. Поэтому правительству нужно продумать, как обеспечить доступное долгосрочное кредитование со стороны финансовых институтов", – сказал президент.

От государства, отметил он, потребуется четкое планирование тарифной политики на долгий срок. Это непременное условие привлечения в отрасль "длинных денег".

"При этом нельзя допустить необоснованного роста тарифов для потребителей. До конца года следует утвердить национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов. Острым остается вопрос формирования культуры экономии коммунальных ресурсов. Со следующего года нужно внедрить четкие нормы их потребления по принципу "больше потребляешь – больше платишь", – сказал Токаев.

В то же время, по его словам, потребители не должны оставаться один на один во взаимоотношениях с частными монополистами.

"В законодательство следует ввести понятие социально значимых услуг и регламентировать их по аналогии с процессами оказания госуслуг", – резюмировал глава государства.

Видео Послания президента народу смотрите здесь.