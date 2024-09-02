Лента новостей
0
Қаз
#Послание Токаева – 2024 #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Новый Нацпроект примут до конца года в Казахстане

Коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 11:52 Фото: Zakon.kz
Во время Послания народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаеве заявил, что нужно решить первоочередные инфраструктурные проблемы, сообщает Zakon.kz.

Прежде всего, по его словам, это касается энергетического сектора и коммунального хозяйства.

"Стандартные условия кредитования строительства объектов новой генерации нельзя назвать приемлемыми. Поэтому правительству нужно продумать, как обеспечить доступное долгосрочное кредитование со стороны финансовых институтов", – сказал президент.

От государства, отметил он, потребуется четкое планирование тарифной политики на долгий срок. Это непременное условие привлечения в отрасль "длинных денег".

"При этом нельзя допустить необоснованного роста тарифов для потребителей. До конца года следует утвердить национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов. Острым остается вопрос формирования культуры экономии коммунальных ресурсов. Со следующего года нужно внедрить четкие нормы их потребления по принципу "больше потребляешь – больше платишь", – сказал Токаев.

В то же время, по его словам, потребители не должны оставаться один на один во взаимоотношениях с частными монополистами.

"В законодательство следует ввести понятие социально значимых услуг и регламентировать их по аналогии с процессами оказания госуслуг", – резюмировал глава государства.

Видео Послания президента народу смотрите здесь.

Читайте также

Послание Токаева народу Казахстана
У нас нет и никогда не будет никаких "фобий" – президент
Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода
Похолодание и сильные дожди надвигаются на Казахстан
Армия, отряд, военный учения, служба, солдаты
Токаев: Здоровье и безопасность солдат – особая ответственность руководства армии
Ирина Капитанова
Токаев Касым-Жомарт 2024 год Коммунальные услуги Тарифы Послание Токаева – 2024
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Заморозки ожидаются в трех областях Казахстана 2 сентября
Заморозки ожидаются в трех областях Казахстана 2 сентября
Жителям трех регионов Казахстана сообщили хорошую новость
Жителям трех регионов Казахстана сообщили хорошую новость
Наташа Королева, свадьба
Наташа Королева высказалась о молодой жене сына, которая раньше была стриптизершей
Вид на город Алматы, новостройки, жилые дома, осень
Жара в Шымкенте и заморозки в Астане: какая погода ждет жителей трех мегаполисов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: