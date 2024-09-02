Деньги не должны быть "стерилизованы": в Казахстане примут новый закон о банках
Президент поставил правительству и Национальному банку задачу: сделать так, чтобы банки стали вкладывать больше средств в реальную экономику. Такая цель ставилась еще в прошлом году, и некоторые сдвиги заметны уже сегодня, но положительные моменты еще не стали тенденцией, считает казахстанский экономист Тулеген Аскаров.
Президент без прелюдий начал свое выступление с двух радикальных предложений: о справедливом налогообложении данного сектора и о принятии нового закона о банках, подчеркивает экономист.
"Говоря о том, что уплачиваемые банками налоги должны быть соразмерны дивидендам их акционеров, президент сделал вполне понятный намек, говоря о том, что данный подход выглядит особенно логичным на фоне государственной помощи, оказанной банкам".Тулеген Аскаров
Второе предложение о необходимости нового Закона о банках еще важнее, чем первое. Ведь сегодня банки Казахстана выполняют совсем другую функцию, чем они выполняли тридцать лет назад.
Что стоит за этими предложениями? Во-первых, необходимость введения повышенного налога с прибыли для банков от инвестиций в государственные ценные бумаги и депозиты Национального банка, потом что сегодня эти деньги никак не работают на реальный сектор.
Также нужно обозначить в новом законе понятие Fintech — предоставление финансовых услуг и сервисов с использованием инновационных технологий. Это и Big Data, и искусственный интеллект и машинное обучение, блокчейн, облачные технологии, биометрия и так далее – все то, чего нет в старом законе о банках.
Внедрение новых терминов очень актуально сегодня, ведь не зря президент сослался на мнение международных экспертов, которые отнесли казахстанские банки к самым прибыльным среди банков нефтегазодобывающих стран. Скорее всего, сегодня приоритет будет отдан именно финтехам, а не традиционным банкам, — считает Аскаров.
Также президент высказался о деятельности Национального банка, говоря о дисбалансе между денежно-кредитной и фискальной политикой.
"Смысл этих слово в том, что Нацбанк часто аккумулирует и "стерилизует" денежные средства, не пуская их в реальную экономику, тогда как бизнес просто "стонет" от нехватки недорогих и длинных кредитов".Тулеген Аскаров
В итоге государство вынуждено давать прямые субсидии, и здесь наглядный пример – агропромышленный сектор. Но толку от таких субсидий немного, судя по засилью импортного продовольствия. Вот почему глава государства поручил обеспечить постепенный переход от прямого субсидирования АПК к обеспечению доступного кредитования, — заключает эксперт.
"Это будет действительно революционный шаг в развитии сельского хозяйства. Потому что, в случае неудач, государство списывает субсидии, а банк деньги списывать не будет, а потребует отчета и ответа".Тулеген Аскаров
Одним словом, банки должны стать составной и органичной часть экономики. Это касается всех сфер – от финансирования перевозок до возвратов незаконно выведенных активов, уверен экономист.
Отметим также, что Касым-Жомарт Токаев поручил провести ревизию мер поддержки бизнеса на предмет эффективности и сформировать единый и понятный список преференций и льгот. Это позволит увеличить к 2029 году долю среднего бизнеса в экономике до 15%.