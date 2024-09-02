Деньги не должны быть "стерилизованы": в Казахстане примут новый закон о банках

Свое послание народу Казахстана "Экономический курс Справедливого Казахстана" Касым-Жомарт Токаев начал с критики банковской системы в РК и о недостаточном фондировании малого и среднего бизнеса, - сообщает Zakon.kz.

Президент поставил правительству и Национальному банку задачу: сделать так, чтобы банки стали вкладывать больше средств в реальную экономику. Такая цель ставилась еще в прошлом году, и некоторые сдвиги заметны уже сегодня, но положительные моменты еще не стали тенденцией, считает казахстанский экономист Тулеген Аскаров.

Президент без прелюдий начал свое выступление с двух радикальных предложений: о справедливом налогообложении данного сектора и о принятии нового закона о банках, подчеркивает экономист.

"Говоря о том, что уплачиваемые банками налоги должны быть соразмерны дивидендам их акционеров, президент сделал вполне понятный намек, говоря о том, что данный подход выглядит особенно логичным на фоне государственной помощи, оказанной банкам". Тулеген Аскаров

Второе предложение о необходимости нового Закона о банках еще важнее, чем первое. Ведь сегодня банки Казахстана выполняют совсем другую функцию, чем они выполняли тридцать лет назад.

Что стоит за этими предложениями? Во-первых, необходимость введения повышенного налога с прибыли для банков от инвестиций в государственные ценные бумаги и депозиты Национального банка, потом что сегодня эти деньги никак не работают на реальный сектор.

Также нужно обозначить в новом законе понятие Fintech — предоставление финансовых услуг и сервисов с использованием инновационных технологий. Это и Big Data, и искусственный интеллект и машинное обучение, блокчейн, облачные технологии, биометрия и так далее – все то, чего нет в старом законе о банках.

Внедрение новых терминов очень актуально сегодня, ведь не зря президент сослался на мнение международных экспертов, которые отнесли казахстанские банки к самым прибыльным среди банков нефтегазодобывающих стран. Скорее всего, сегодня приоритет будет отдан именно финтехам, а не традиционным банкам, — считает Аскаров.

Также президент высказался о деятельности Национального банка, говоря о дисбалансе между денежно-кредитной и фискальной политикой.

"Смысл этих слово в том, что Нацбанк часто аккумулирует и "стерилизует" денежные средства, не пуская их в реальную экономику, тогда как бизнес просто "стонет" от нехватки недорогих и длинных кредитов". Тулеген Аскаров

В итоге государство вынуждено давать прямые субсидии, и здесь наглядный пример – агропромышленный сектор. Но толку от таких субсидий немного, судя по засилью импортного продовольствия. Вот почему глава государства поручил обеспечить постепенный переход от прямого субсидирования АПК к обеспечению доступного кредитования, — заключает эксперт.

"Это будет действительно революционный шаг в развитии сельского хозяйства. Потому что, в случае неудач, государство списывает субсидии, а банк деньги списывать не будет, а потребует отчета и ответа". Тулеген Аскаров

Одним словом, банки должны стать составной и органичной часть экономики. Это касается всех сфер – от финансирования перевозок до возвратов незаконно выведенных активов, уверен экономист.

Отметим также, что Касым-Жомарт Токаев поручил провести ревизию мер поддержки бизнеса на предмет эффективности и сформировать единый и понятный список преференций и льгот. Это позволит увеличить к 2029 году долю среднего бизнеса в экономике до 15%.