О развитии аэрохабов высказался Токаев

Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев 2 сентября 2024 года, выступая с Посланием народу Казахстана, отметил, что необходимо создать все условия для расширения возможностей аэропортов Казахстана по транспортировке грузов, сообщает Zakon.kz.

Президент указал на важность развития аэрохабов. "В Казахстане ежегодно обрабатывается около 150 тыс. тонн авиагрузов. В ближайшие четыре года этот показатель можно увеличить в два раза. Предстоит создать все условия для расширения возможностей наших аэропортов по транспортировке грузов. В зоне пристального внимания должно быть развитие внутренних авиамаршрутов, особенно это касается вопроса инфраструктуры на основных туристических объектах", – заявил президент. Глава государства напомнил, что взлетно-посадочные полосы курортных зон Балхаша и Алаколя уже модернизированы. Предстоит раскрыть потенциал курортных зон Катон-Карагая, Зайсана и Кендирли. "В курортных зонах нужно строить аэровокзальные комплексы и аэропорты с подведением качественной дорожной инфраструктуры. За счет Фонда развития промышленности следует приобрести воздушные суда малой авиации. Хочу особо отметить, что при реализации туристических проектов важно не нарушить экологический баланс, избежать ущерба природе", – резюмировал президент. Видеотрансляцию Послания Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана можете посмотреть здесь. Читайте также У нас нет и никогда не будет никаких "фобий" – президент Похолодание и сильные дожди надвигаются на Казахстан Токаев: Здоровье и безопасность солдат – особая ответственность руководства армии

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