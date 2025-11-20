Когда станет доступен отдых на "Рахмановских ключах", рассказал аким ВКО

Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов на брифинге в СЦК 20 ноября 2025 года высказался о знаменитом когда-то курорте "Рахмановские ключи", передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, планируется ли вложить средства из бюджета в его реконструкцию и когда он откроется.

"Рахмановские ключи" – это одно из самых красивых мест Восточного Казахстана. После судебных тяжб только в конце августа было вынесено соответствующее решение, и мы получили данный объект. Потом были сроки на обжалование и так далее и так далее. Сейчас мы занимаемся приведением в порядок соответствующей документации – акты на землю, акты на объекты. Провели инвентаризацию, там 92 объекта, свыше 2000 разных имен", – сказал Нурымбет Сактаганов.

Отмечается, что как только завершатся все необходимые процедуры, власти региона вернутся к вопросу, как дальше его использует частный инвестор.

"Мы в скором времени начнем этими вопросами заниматься. Пока там установлена наша охрана, и необходимые работы по приведению в порядок документации ведутся. Кроме того, 13 км направленных дорог были в свое время. Эти 13 км отремонтировали. В начале следующего туристического сезона будут там уложены асфальтно-бетонные покрытия, и все желающие могут уже спокойно, быстро, самое главное, безопасно доезжать до "Рахмановских ключей", – подчеркнул глава региона.

29 августа 2024 года стало известно, что санаторий "Рахмановские ключи" вернули государству. По информации акимата ВКО, по итогам торгов санаторий был передан на баланс Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО.