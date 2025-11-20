#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
519.41
600.85
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
519.41
600.85
6.41
Общество

Когда станет доступен отдых на "Рахмановских ключах", рассказал аким ВКО

ВКО, акимат, туризм , фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 14:24 Фото: Instagram/rahmanovskie_kluchi
Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов на брифинге в СЦК 20 ноября 2025 года высказался о знаменитом когда-то курорте "Рахмановские ключи", передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, планируется ли вложить средства из бюджета в его реконструкцию и когда он откроется.

"Рахмановские ключи" – это одно из самых красивых мест Восточного Казахстана. После судебных тяжб только в конце августа было вынесено соответствующее решение, и мы получили данный объект. Потом были сроки на обжалование и так далее и так далее. Сейчас мы занимаемся приведением в порядок соответствующей документации – акты на землю, акты на объекты. Провели инвентаризацию, там 92 объекта, свыше 2000 разных имен", – сказал Нурымбет Сактаганов.

Отмечается, что как только завершатся все необходимые процедуры, власти региона вернутся к вопросу, как дальше его использует частный инвестор.

"Мы в скором времени начнем этими вопросами заниматься. Пока там установлена наша охрана, и необходимые работы по приведению в порядок документации ведутся. Кроме того, 13 км направленных дорог были в свое время. Эти 13 км отремонтировали. В начале следующего туристического сезона будут там уложены асфальтно-бетонные покрытия, и все желающие могут уже спокойно, быстро, самое главное, безопасно доезжать до "Рахмановских ключей", – подчеркнул глава региона.

29 августа 2024 года стало известно, что санаторий "Рахмановские ключи" вернули государству. По информации акимата ВКО, по итогам торгов санаторий был передан на баланс Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Проверить разводы на фиктивность могут в ВКО
14:42, Сегодня
Проверить разводы на фиктивность могут в ВКО
Аким ВКО ответил на просьбы о переводе времени в регионе
12:34, Сегодня
Аким ВКО ответил на просьбы о переводе времени в регионе
Аким орал и матерился на встрече с жителями в ВКО: как наказали чиновника
13:07, Сегодня
Аким орал и матерился на встрече с жителями в ВКО: как наказали чиновника
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: