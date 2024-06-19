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В Астане из-за халатности и хищений испортились запасы зерна на 278 млн тенге

В Астане из-за халатности и хищений испортилось зерно, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 14:03 Фото: pexels
Бывшего директора представительств ТОО "Астық қоймалары" хлебных баз №2 и №5 судят за хищения и халатность, сообщает Zakon.kz.

Досудебное расследование провела и уже завершила Антикоррупционная служба.

"Бывший директор представительств ТОО "Астық қоймалары" хлебных баз №2 и №5 подозревается в хищениях в особо крупном размере и халатности, приведших к порче резервного запаса продовольственного зерна на общую сумму более 278 млн тенге. С санкции суда подозреваемый заключен под стражу", – сообщили в Антикоррупционной службе 19 июня.

Уголовное дело рассматривают в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны.

Сегодня также стало известно, что в Астане осудили председателя Комитета рыбного хозяйства МСХ РК Наримана Жунусова и руководителя Управления охраны рыбных ресурсов и регулирования рыболовства Ерасыла Суыкбаева.

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