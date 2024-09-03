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Новую практику расторжения договоров с владельцами сельхозземель хотят ввести в Казахстане

Земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, участок, участки, территория, территории, земельная доля, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 11:20 Фото: freepik
Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин на заседании правительства 3 сентября 2024 года рассказал, как изменится работа Комиссии по изъятию сельхозземель, используемых с нарушениями, сообщает Zakon.kz.

Серик Жумангарин напомнил, что комиссией по изъятию земель за 2022-2023 годы в госсобственность возвращено 10 млн га неиспользуемых и выданных с нарушением сельхозземель, из которых 4,3 млн га вновь запустили в оборот.

"Для эффективного управления земельными ресурсами деятельность Комиссии по изъятию полностью переформатирована и теперь ее основными функциями будет усиление контроля за рациональным использованием земли и по контролю за перераспределением возвращенных земель сельхозназначения. Будет проработан вопрос внедрения практики расторжения договоров с недобросовестными лицами в одностороннем порядке. Здесь важно отметить, что действия, проводимые Комитетом по управлению земельными ресурсами и его территориальными подразделениями по возврату земель, не противоречат действующему законодательству", – указал он.

Отмечается, что в текущем году планируется вернуть в госсобственность 2 млн га сельхозземель, из них на сегодня возвращено 1,3 млн га.

2 сентября президент Касым-Жомарт Токаев в своем послании заявил, что "если землю взяли с нарушением закона и не используют, то эта земля должна быть возвращена государству, причем по упрощенной процедуре".

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