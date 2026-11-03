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Общество

Новые этические принципы хотят разработать для госслужащих в Казахстане

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 10:52 Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании правительства 3 ноября 2026 года рассказал, каких изменений ждать казахстанским госслужащим, передает корреспондент Zakon.kz.

Серик Жумангарин отметил, что в рамках усиления институциональных основ для реформ будет принят соответствующий Комплексный план.

"Для государственных служащих будут внедрены новые этические принципы, основанные на положениях Конституции, принципах служения государству и обществу. Стратегическим ориентиром проводимых преобразований станет разработка документа с долгосрочным видением приоритетов развития страны", – добавил он.

По его словам, разработчиками документа выступают Администрация президента, Агентство по стратегическому планированию и реформам и КИСИ.

30 октября 2026 года сообщалось, что в Казахстане хотят ввести персональную ответственность руководителей за нарушения финансового мониторинга.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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