Жителей Астаны заставляли платить за сохранение мест в частных детсадах

Сотрудники прокуратуры Астаны в дошкольных организациях провели проверки, по результатам которых в них выявлены многочисленные нарушения. Об этом 3 сентября 2024 года рассказали в пресс-службе столичного надзорного органа, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что в детских садах установлено фиктивное трудоустройство работников, которым незаконно начислялась заработная плата. По данным фактам хищения начаты досудебные расследования по ст. 189 ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества") Уголовного кодекса РК.

"Выявлено необоснованное взимание плат с родителей за сохранение мест в частных дошкольных учреждениях в каникулярный период. После вмешательства надзорного органа договора приведены в соответствие с действующим законодательством". Прокуратура Астаны

Кроме того, в отдельных детсадах хранились просроченные лекарственные средства, а также выявлены нарушения при хранении и утилизации ртутьсодержащих ламп.

"По актам надзора приняты меры для немедленного устранения нарушений, виновные лица привлечены к ответственности". Прокуратура Астаны

23 августа 2024 года стало известно, что шокирующие факты нарушений выявили в детских садах Акмолинской области.