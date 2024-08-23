Шокирующие факты выявили в детских садах Акмолинской области

Прокуратура Акмолинской области проверила детские сады. В результате выявлено свыше 300 нарушений в различных сферах, сообщает Zakon.kz.

Например, как рассказали в Акмолинской областной прокуратуре 23 августа, в одном из детсадов работник находился в состоянии алкогольного опьянения.

"В другом случае директор детсада осуществляла сбор средств с подчиненных для оплаты собственных штрафов (директор уволен). В трех детсадах у 15 работников обнаружены поддельные медицинские книжки. В 12 дошкольных организациях обнаружены бактерии кишечной палочки", – говорится в сообщении надзорного органа.

Более того, в 19 учреждениях дошкольного образования нормы питания не соответствовали санитарным нормам.

"Виновные лица привлечены к ответственности", – резюмировали в ведомстве.

21 августа заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова рассказала о планах внедрить систему оценки деятельности детских садов. Она отметила, что более половины детей, которые посещают детские сады, поступают в школу неподготовленными.