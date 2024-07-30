Казахстанцам вводили просроченные препараты анестезии

Сотрудники прокуратуры района Мақаншы провели проверку учреждения здравоохранения. В больнице выявили многочисленные нарушения законодательств по обеспечению лекарственными средствами. Об этом 30 июля 2024 года рассказали в прокуратуре Абайской области, сообщает Zakon.kz.

Проверкой установлено ненадлежащее хранение препаратов, несвоевременное уничтожение ампул с наркотическими средствами и неправильное назначение медикаментов.

"Кроме того, выявлены факты применения при проведении операций к пациентам просроченного медицинского препарата анестезии (наркоза) "Кетам". Прокуратура Абайской области

Принятыми мерами прокуратуры 12 должностных лиц медучреждения наказаны в дисциплинарном порядке и 12 лицам наложены административные штрафы по ст. 426 ("Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий") КоАП РК на более 1,5 млн тенге.

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