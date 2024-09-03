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Законодательство РК

В ЦИК озвучили, как будет проходить референдум по АЭС

ЦИК, референдум , фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 12:25 Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Константин Петров 3 сентября 2024 года рассказал, как будет проходить республиканский референдум по вопросу строительства атомной электростанции (АЭС), сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер уточнил, что голосование пройдет 6 октября с 07:00 до 20:00, если иное в целях удобства голосующих не будет установлено территориальными комиссиями референдума.

"Мы знаем, что есть люди, которые работают вахтовым методом. Для них возможно установление иного времени, оно также будет озвучено после принятия решения не позднее 10 дней до дня голосования. Подсчет голосов должен быть осуществлен не позже 12 часов с момента окончания голосования, два дня есть у регионов на то, чтобы собрать и доставить сводные протоколы об итогах голосования по административным территориальным единицам", – озвучил Константин Петров.

Он подчеркнул, что Центральная комиссия референдума в течение семи дней должна установить его итоги и опубликовать об этом официальное сообщение в СМИ.

"Всего в республиканском референдуме будет два типа участков: созданные по месту жительства граждан и в местах временного пребывания граждан. Общее количество участков референдума – 10 327, в том числе 9709 участков по месту проживания и 618 по месту временного пребывания. В том числе 78 участков за пределами Казахстана в 63 странах мира. Общее число задействованных членов комиссий референдума составляет 70 049", – дополнил спикер.

По его данным, по состоянию на 1 июля 2024 года в целом по стране 12 176 968 граждан имеют право быть включенными в список для участия в референдуме.

"Цифра, которую мы имеем на 1 июля, не является окончательной. Мы ее возьмем в качестве основы. Местные исполнительные органы учтут динамику населения за июль-август и учтут все те заявления, которые будут поданы от студентов, временно проживающих вахтовиков, для того, чтобы по факту обеспечить наиболее полное и однократное включение каждого гражданина в список участников референдума", – резюмировал Константин Петров.

Выступая накануне с Посланием народу Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что референдум по вопросу строительства АЭС состоится 6 октября 2024 года. Позднее президент подписал соответствующий указ.

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