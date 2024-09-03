В ЦИК объяснили, почему на референдум планируют потратить 15,5 млрд тенге

Член Центральной избирательной комиссии Сабила Мустафина 3 сентября 2024 года озвучила предварительную сумму расходов на проведение республиканского референдума по вопросу строительства атомной электростанции (АЭС), сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сабила Мустафина отметила, что в соответствии со статьей 28 Конституционного закона ЦИК разрабатывает и представляет правительству на рассмотрение примерную смету расходов.

"Сегодня утром, после опубликования указа, это было выполнено. Поскольку глава государства несколько раз упоминал предполагаемые сроки проведения референдума, мы заранее подготовились и рассчитали общую сумму расходов, которая, согласно нашей примерной смете, составляет 15,5 млрд тенге", – дополнила она.

По ее данным, эта сумма включает организацию и проведение республиканского референдума на 78 зарубежных избирательных участках, расположенных и открытых в 63 странах.

"В данной смете 71% от общей суммы составляет оплата труда членов комиссии всех органов – их более 70 тыс. человек. Оставшиеся 29% направлены на другие организационные расходы – информационное сопровождение, изготовление бюллетеней, типографской продукции, канцелярские товары и все необходимое для организации работы участковых избиркомов", – рассказала она.

Отвечая на вопросы журналистов, она подчеркнула, что 15,5 млрд тенге – примерная сумма.

"Мы должны пройти Министерство финансов, Министерство нацэкономики и Министерство юстиции. Только после этого правительство примет решение в связи со всеми нашими доводами, обоснованиями, со всеми приложенными документами по тем ценовым предложениям, которые на сегодняшний день в стране есть. Теперь слово за правительством. Наша заявка 15,5 млрд тенге", – сказала Сабила Мустафина.

Выступая накануне с Посланием народу Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что референдум по вопросу строительства АЭС состоится 6 октября 2024 года. Позже президент подписал соответствующий указ.