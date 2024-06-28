Глава ЦИК высказался о расходах на референдум по строительству АЭС

Председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров в кулуарах Парламента 28 июня 2024 года высказался о проведении референдума по строительству атомной электростанции (АЭС) в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Нурлан Абдиров заявил, что ЦИК готовится к проведению референдума с тех пор, как президент об этом впервые сказал.

"Было понятно, что это его позиция. Он неоднократно говорил, что по важнейшим вопросам будет советоваться, что будет народ решать на референдуме... Конституционный закон "О референдуме" очень четко все определяет", – сказал он.

По его данным, средства на проведение референдума предусмотрены из резерва правительства. Точную сумму он называть не стал.

"У нас есть договоренность с правительством и некая сумма предусмотрена в резерве", – отметил он.

Также он уточнил, что самая большая часть денег уйдет на заработную плату членов избирательной комиссии.

"Я вам могу четко сказать: у нас будет не меньше 10 тысяч избирательных участков, в целом, система включает 85 тыс. человек", – добавил глава ЦИК.

При этом он напомнил, что в 2022 году был референдум по Конституции, где было только два вопроса – поддерживаете или нет.

27 июня 2024 года на торжественной церемонии по случаю награждения работников СМИ Касым-Жомарт Токаев заявил, что референдум по поводу строительства АЭС в Казахстане пройдет осенью.