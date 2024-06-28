Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Глава ЦИК высказался о расходах на референдум по строительству АЭС

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность , фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 13:17 Фото: pexels
Председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров в кулуарах Парламента 28 июня 2024 года высказался о проведении референдума по строительству атомной электростанции (АЭС) в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Нурлан Абдиров заявил, что ЦИК готовится к проведению референдума с тех пор, как президент об этом впервые сказал.

"Было понятно, что это его позиция. Он неоднократно говорил, что по важнейшим вопросам будет советоваться, что будет народ решать на референдуме... Конституционный закон "О референдуме" очень четко все определяет", – сказал он. 

По его данным, средства на проведение референдума предусмотрены из резерва правительства. Точную сумму он называть не стал.

"У нас есть договоренность с правительством и некая сумма предусмотрена в резерве", – отметил он. 

Также он уточнил, что самая большая часть денег уйдет на заработную плату членов избирательной комиссии.

"Я вам могу четко сказать: у нас будет не меньше 10 тысяч избирательных участков, в целом, система включает 85 тыс. человек", – добавил глава ЦИК.

При этом он напомнил, что в 2022 году был референдум по Конституции, где было только два вопроса – поддерживаете или нет.

27 июня 2024 года на торжественной церемонии по случаю награждения работников СМИ Касым-Жомарт Токаев заявил, что референдум по поводу строительства АЭС в Казахстане пройдет осенью.

Читайте также

штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено на субботу в 14 областях Казахстана
Двое детей заболели эхинококкозом в Мангистауской области
Двое детей заболели эхинококкозом в Мангистауской области
Алименты за внука будет выплачивать бабушка в ЗКО
Алименты за внука будет выплачивать бабушка в ЗКО
Мадина Мамырханова
Референдум в Казахстане ЦИК РК 2024 год АЭС
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
По 50 тысяч тенге &quot;выплатят&quot; казахстанцам, родившимся с 1949 по 1998 год
По 50 тысяч тенге "выплатят" казахстанцам, родившимся с 1949 по 1998 год
Когда пойдет дождь в Алматы, Астане и Шымкенте
Когда пойдет дождь в Алматы, Астане и Шымкенте
доллар, тенге, курс
Тенге рухнул: что станет с курсом в ближайшем будущем, спрогнозировали аналитики
Новые поправки вносят в правила дорожного движения
Новые поправки вносят в правила дорожного движения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: