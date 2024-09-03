Единый пакет медпомощи хотят сформировать в Казахстане

Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова на заседании правительства 3 сентября 2024 года заявила о планах по пересмотру сферы оказания медицинской помощи населению, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что подготовлен проекта закона, предусматривающий формирование Единого пакета медпомощи, состоящего из гарантированного базового и страхового пакетов.

"Формируемый пакет потребует соответствующего уровня фондирования. В этой связи в проекте будут также предусмотрены меры по обеспечению финансовой устойчивости системы. Это касается уплаты взносов за зарегистрированных безработных за счет местного бюджета и изменения параметров системы в части верхнего порога и ставок отчислений в Фонд медицинского страхования", – добавила она.

По ее словам, документ на рассмотрение парламента планируется внести до конца сентября 2024 года.

Также планируется до конца года завершить цифровизацию Фонда медицинского страхования и к концу 2025 года внедрить единую Национальную информационную систему.

2 сентября 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана указал на необходимость сформировать единый пакет базовой государственной медицинской помощи.