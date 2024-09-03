В Казахстане могут изменить пороговые баллы для поступления в вузы

Заместитель премьер-министра Казахстана Тамара Дуйсенова на заседании правительства 3 сентября 2024 года рассказала, какие изменения ожидаются в сфере высшего образования, сообщает Zakon.kz.

Тамара Дуйсенова отметила, что для повышения конкурентоспособности вузов до 1 апреля 2025 года будет организована независимая оценка качества образования университетов.

"В качестве критериев будут применены показатели, применяемые странами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). По результатам оценки будет произведено распределение вузов на высшую, среднюю и целевую лиги", – добавила она.

Исходя из этого, по ее словам, будут распределяться гранты.

"В последующем гранты будут дифференцированы в зависимости от лиги, в которую входит вуз, и для поддержки выпускников школ, которые набрали высокий балл, но не прошли конкурс на поступление. В рамках этих изменений будут пересмотрены также пороговые баллы для поступления в вузы", – резюмировала Дуйсенова.

16 июля 2024 года министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал о коррупционных схемах при поступлении в докторантуру.