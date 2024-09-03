Казахстанцы стали меньше разводиться

Вице-министр культуры и информации Казахстана Евгений Кочетов на брифинге в СЦК 3 сентября 2024 года рассказал, сколько казахстанцев удовлетворены отношениями в семье, сообщает Zakon.kz.

Спикер привел статданные в сфере семейно-бытовых отношений.

"По итогам Национальной переписи населения, количество семей в 2021 году составило более 5,5 млн. Тогда как, согласно данным переписи 2009 года, количество семей в республике составляло 4 022 388. Таким образом, за 10 лет произошло увеличение более чем на 1,5 млн семей. Наблюдается снижение количества разводов. За последние пять лет – на 48,6%", – проинформировал Евгений Кочетов.

Согласно результатам опроса, 95,4% казахстанцев удовлетворены отношениями в семье.

Вице-министр добавил, что в Казахстане не ведут статистику людей, которые еще не вступили в брак.

В РК в последнее время участились скандалы с разделом имущества. Сюда же можно отнести случаи, когда кто-то из супругов все проигрывал на ставках и теперь его семья вынуждена скитаться по съемным квартирам. От каких потенциальных рисков может защитить брачный договор, можно прочитать здесь.