Дожди с градом и заморозки ожидаются в Казахстане 4 сентября

Непогоду обещают синоптики в большинстве регионов Казахстана. Cпециалисты уточняют, 4 сентября 2024 года по стране ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на северо-западе – туман, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации метеорологов, под влиянием атмосферных фронтальных разделов на севере, северо-западе, востоке, в центре Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды.

"Пройдут дожди с грозами, в центральных регионах страны – град, шквал. На остальной территории РК под влиянием антициклона – погода преимущественно без осадков". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, на востоке Восточно-Казахстанской области ночью на поверхности почвы сохранятся заморозки 2 градуса.

При этом высокую пожарную опасность прогнозируют в Улытауской, Жетысуской, Западно-Казахстанской, Атырауской, в центре Кызылординской, Актюбинской, Алматинской, Карагандинской, Костанайской областях.

Ранее синоптики подробно рассказали, какой будет погода в Астане и Алматы в ближайшие три дня – 4, 5 6 сентября 2024 года. К примеру, в столице дожди будут идти все три дня. В Алматы же непогода ожидается 6 сентября.