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Стипендию "Болашак" присудили 150 казахстанцам

Болашак, международная образовательная стипендия, образование, программа , фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 20:35 Фото: bolashak.gov.kz
Под председательством государственного советника Ерлана Карина 3 сентября состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в ходе заседания было принято решение о присуждении международной стипендии "Болашак" 150 гражданам Казахстана.

"Из общего числа стипендиатов 120 человек будут обучаться в магистратуре, шесть – в докторантуре, а 24 казахстанца пройдут стажировку в ведущих мировых университетах и производственных центрах. Особое внимание уделено приоритетным направлениям подготовки – более двух третей стипендий распределено по естественно-техническим дисциплинам", – говорится в сообщении.

Кроме того, 33 казахстанцам присуждены гранты на научные стажировки в ведущих мировых научных и исследовательских центрах.

"При этом Ерлан Карин отметил необходимость тщательного отбора претендентов на научные стажировки в соответствии с установками Послания главы государства, озвученного 2 сентября. Поэтому на научные стажировки будут направляться только особо востребованные специалисты по наиболее значимым для экономики направлениям", – указывается в пресс-релизе.

Ранее министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на онлайн-брифинге 24 июля 2024 года рассказал о том, что по программе "Болашак" студенты вновь смогут учиться на бакалавриате. 

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