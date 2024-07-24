Бакалавриат могут вернуть в программу "Болашак"

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на онлайн-брифинге 24 июля 2024 года рассказал о том, что по программе "Болашак" студенты вновь смогут учиться на бакалавриате, сообщает Zakon.kz.

Нурбек прокомментировал предложение депутатов вернуть в программу "Болашак" бакалавриат для победителей олимпиад. Пока же доступно только обучение в докторантуре и магистратуре.

"Это решение было принято республиканской комиссией еще в прошлом году. Оно потребует изменений в законодательстве, поэтому мы внесли соответствующий законопроект в парламент в конце прошлого года. Депутаты поддержали и внесли свои предложения. Как начнется новая сессия парламента, мы активно подключимся, и уже в этом году изменения, скорее всего, будут приняты, и мы восстановим категорию бакалавров в рамках программы "Болашак", – сообщил министр.

По его словам, она будет предоставляться лучшим выпускникам, которые имеют призовые места на международных олимпиадах и научных конкурсах.

"Перечень этих конкурсов будет регламентироваться и устанавливаться республиканской комиссией. Это важно для того, чтобы мы могли избежать утечки мозгов и выстоять в международной войне за наши же таланты", – пояснил Саясат Нурбек.

Министр предположил, что бюджет программы не будет увеличиваться, так как на бакалавриат будут направлять за счет сокращения научных стажировок.

"Думаю, в рамках этой сессии (парламентской. – Прим. ред.) до конца этого года мы сможем внести изменения, там пакет небольшой, буквально несколько точечных изменений в закон "Об образовании". И если до конца года примут изменения в закон, мы сразу же объявим новый конкурс на 2025 год уже по новым правилам – с бакалавриатом по "Болашаку", – резюмировал министр.

Ранее сообщалось, что в Казахстане изменились правила поступления в вузы МВД.