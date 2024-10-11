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В Астане изменят схемы движения 15 автобусных маршрутов

В Астане изменят схемы движения 15 автобусных маршрутов, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 18:01 Фото: Zakon.kz
В Астане в связи со строительством LRT изменят схему движения 15 автобусных маршрутов, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили 11 октября CTS.

12 октября с 08:00 до 16:00 часов и 13 октября с 08:00 до 12:00 часов временно изменятся схемы движения маршрутов №№ 21, 32, 50.

Причина в том, что будет перекрыто движение на правостороннем съезде улицы Сыганак в сторону ул. Достык, в связи с проводимыми работами по строительству LRT.

13 октября с 02:00 до 09:00 часов будет перекрыто движение по проспекту Мангилик ел в обоих направлениях на пересечении с улицы Сыганак. Поэтому, изменятся схемы движения маршрутов №№ 12, 15, 15 А, 18, 19, 21, 32, 35, 43, 46, 50, 55 А, 55 Б, 61, 70.

Горожан просят учитывать эту информацию при планировании своих поездок.

10 октября сообщалось, что из-за плановых работ по строительству LRT в Астане движение для автотранспорта перекроют сразу на двух участках дорог.

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