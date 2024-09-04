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Елена Малышева назвала три главных принципа воспитания детей

Елена Малышева назвала три главных принципа воспитания детей, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 09:25 Фото: pixabay
Популярная российская телеведущая Елена Малышева призвала родителей учить детей трудиться. Об этом ведущая телепрограммы "Жить здорово!" написала на личной странице в Instagram 4 сентября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Малышева уточнила в подписи к видео, что ее старшие внуки пошли в школу.

"А я достала свой школьный аттестат и Золотую медаль. И вы знаете, став взрослым человеком, я с огромной благодарностью смотрю в прошлое и благодарю моих родителей за все, что они сделали для нас. Все принципы, которые были в нашей семье Шабуниных, я перенесла в свою семью Малышевых".Елена Малышева

А принципов, по словам доктора медицинских наук, всего три.

  • Во-первых, научите детей трудиться. Без труда в жизни не будет ничего.
  • Во-вторых, научите детей ставить высокие цели. Только высокие цели делают труд благородным и осмысленным.
  • И в-третьих, дайте своим детям самое лучшее образование. Какое вы только сможете.
"Тогда в старости вы, как моя мама, будете спокойно стареть, согреты любовью своих умных, трудолюбивых и любящих детей. Вот и все".Елена Малышева

Впрочем, добавила она, есть еще один важный момент.

"Никогда не говорите детям, что надо найти работу полегче, чтобы побольше отдыхать. Не обрезайте им крылья! Пожелайте им много трудиться! И испытывать огромную радость от сделанного тобой дела! Этому научили меня мои мама и папа. И этому я научила своих детей".Елена Малышева

Ранее 63-летняя Малышева разместила в личном блоге кадры с четырехлетней внучкой Анной, порассуждав об искусственном интеллекте.

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