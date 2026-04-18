Елена Малышева не сдержалась в эфире из-за необычных имен детей

Известный врач и телеведущая Елена Малышева прокомментировала выбор необычных имен для детей в эфире программы "Жить здорово!", сообщает Zakon.kz.

Так, во время эфира ведущая пригласила ребенка из зала. Она уточнила, нравится ли ему имя, и поинтересовалась именем его родственника.

"Хочу пригласить первого гостя, которого мама назвала Север. Тебе твое имя нравится, Север? А мы тебе желаем хорошо прожить школьный период. У тебя еще, говорят, есть брат или сестра? Как его зовут? Космос? А почему не Юг?" – спросила Малышева.

После этого, как сказано в публикации издания Life.ru, телеведущая обратилась к матери ребенка, отметив, что родители не всегда учитывают реакцию окружающих.

По ее словам, необычные имена могут привлекать повышенное внимание сверстников и становиться темой обсуждений в школьной среде.

