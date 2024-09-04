Транспортная прокуратура сделала заявление по экс-главе "КазАвтоЖола"

Бывший председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Аскар Муратулы предан суду за хищение бюджетных средств. Об этом 4 сентября 2024 года заявили в Главной транспортной прокуратуре РК, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что расследование в отношении бывшего председателя АО "НК КазАвтоЖол" и генерального подрядчика, подозреваемых в хищении государственных средств, выделенных на капитальный ремонт автодороги "Жаксы – Есиль – Бузулук", включая строительство моста через реку Ишим, завершено.

"По версии следствия, руководством АО "НК "КазАвтоЖол" незаконно заключен договор способом из одного источника, с оказанием необоснованного предпочтения подрядчику и передачей аванса в размере 200 млн тенге, который использован не по назначению. Транспортной прокуратурой дело направлено в суд Астаны". Пресс-служба Главной транспортной прокуратуры РК

Аскар Муратулы возглавлял нацкомпанию "КазАвтоЖол" с апреля 2021-го по февраль 2022 года.

Он родился в 1976 году. Уроженец бывшей Семипалатинской области. Окончил Восточно-Казахстанский технический университет (инженер-экономист) и Казахский автомобильно-дорожный университет им. Л. Гончарова (инженер). Трудовой путь начал в 1998 году инспектором Департамента торговли и услуг Восточно-Казахстанской области. В разные годы работал директором Костанайского, Карагандинского, Павлодарского областных филиалов РГП "Казахавтодор".

О том, что в Астане задержали Аскара Муратулы, стало известно 4 апреля 2024 года. Экс-председателя правления АО "НК "КазАвтоЖол" подозревали в хищении бюджетных средств в особо крупном размере путем незаконного проведения государственных закупок из одного источника.