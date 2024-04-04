Причина смерти Салтанат Нукеновой, задержание экс-главы "Казавтожола", Токаев в ЗКО – итоги дня

Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Западно-Казахстанскую область. Адвокат потерпевших озвучила причину смерти Салтанат Нукеновой. Экс-председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Аскар Муратулы задержан в Астане. Итоги 4 апреля 2024 года – в материале Zakon.kz.

Токаев в ЗКО

4 апреля Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Западно-Казахстанскую область.

Он совершил облет подтопленных территорий региона. Так, глава государства ознакомился с ситуацией в Теректинском, Сырымском и Каратобинском районах.

Аким области Нариман Турегалиев доложил президенту, что на сегодняшний день подтоплено шесть районов и Уральск.

От паводка пострадали 552 жилых дома, 427 дачных участков.

Эвакуированы около 7 тыс. человек, развернуты оперативно-эвакуационные пункты.

На оказание единовременной материальной помощи пострадавшим за счет средств местного бюджета выделено 63 млн тенге.

Ведутся работы по откачке воды, ограждению объектов грунтом и расширению водопропускных труб.

Также ближе к вечеру президент посетил эвакуационный пункт в Каратобинском районе Западно-Казахстанской области. Он ознакомился с работой пункта распределения гуманитарной помощи и встретился с жителями близлежащих сел, эвакуированных после наводнения.

В ходе встречи с Токаевым местные жители обратились с просьбой построить мосты на реках Жаксыбай и Калдыгайты, а также отремонтировать плотины, расположенные у населенных пунктов. Глава государства дал соответствующее поручение правительству.

Предупреждение "Казгидромета" о притоке воды из России

В распространяемом сообщении сказано, что, согласно прогнозам "Росгидромета", основанным на данных наблюдений в верхней зоне формирования стока реки Урал, ожидаемые объемы весеннего половодья будут превышать среднемноголетние значения и показатели за 2023 год в 2-2,5 раза.

Подробнее о прогнозах специалистов – здесь.

Причину смерти Салтанат Нукеновой озвучила адвокат потерпевших

В Астане продолжается судебное заседание по уголовному делу в отношении Куандыка Бишимбаева.

Сегодня адвокат потерпевшей стороны Жанна Уразбахова рассказала, к каким заключениям пришли судмедэкспертизы.

Так, смерть Нукеновой наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы, сопровождающейся острой субдуральной гематомой в правой лобно-височной теменной затылочной области, с последующим развитием дислокационного синдрома и вклинения миндалин мозжечка в большое затылочное отверстие. Это обусловило нарушение, а затем и прекращение функции центральной нервной системы, остановку сердечной деятельности и дыхания, что явилось непосредственной причиной наступления смерти.

При судебно-медицинском исследовании тела Нукеновой какой-либо органической патологии со стороны сосудов головного мозга – мальформации, аневризм – не выявлено.

При химико-токсикологическом исследовании крови и мочи погибшей обнаружен этиловый спирт в крови – 0,31 промилле, в моче – 1,82 промилле, что применительно к живым лицам оценивается как незначительное влияние алкоголя на организм.

Наркотических лекарственных и психотропных веществ не обнаружено.

Новый стандарт сбора и вывоза мусора в Казахстане

В Казахстане с 1 июля 2024 года вводится в действие новый стандарт, разработанный Казахстанским институтом стандартизации и метрологии.

Стандарт предусматривает, что заказчик организует и обеспечивает на специально оборудованных местах (контейнерных площадках и мусорокамерах) раздельный сбор и накопление ТБО в контейнеры и КГО в бункеры-накопители (либо специально отведенные отсеки на контейнерных площадках).

Также он устанавливает стоимость услуг и требования безопасности.

Подробнее о документе читайте здесь.

Прогнозы кыргызских ученых по землетрясениям

По словам главы Кабинета министров КР – руководителя Администрации президента КР Акылбека Жапарова, кыргызстанские ученые прогнозируют возможность сильных землетрясений. Специалисты определили опасные зоны, которые необходимо изучать. Сейсмологи также исследуют тектонические разломы.

Задержание экс-главы "Казавтожола" в Астане

Экс-председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Аскар Муратулы задержан департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Астане на два месяца.

Причина – подозрение в совершении хищения бюджетных средств в особо крупном размере путем незаконного проведения государственных закупок.

Обращение ЕНПФ после якобы утечки персональных данных

Как сообщается, внеплановая проверка фонда на соответствие требованиям информационной безопасности, проведенная Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с Комитетом национальной безопасности РК и АО "Государственная техническая служба" в связи с появившейся информацией о якобы утечке данных из ЕНПФ, никаких нарушений не выявила.

Новые схемы мошенников

Согласно предупреждению Национального банка Казахстана, участились случаи мошенничества с предоставлением злоумышленниками поддельных "документов частных судебных исполнителей", сформированных в рамках судебных производств и решений.

В пресс-службе напомнили, что монетарный регулятор "не обслуживает счета физических лиц, не занимается страхованием денежных средств граждан, а также не проводит денежные расчеты с населением".

Мир

В Москве из-за ураганного ветра погибли два человека, 17 пострадали.

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Террористическая атака на полицейские участки произошла в Иране, три сотрудника правопорядка погибли.

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Спорт

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