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"Енді өзіміз шай ішейік": казахстанцы стали меньше пить чай

&quot;Енді өзіміз шай ішейік&quot;: казахстанцы стали меньше пить чай, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 12:42 Фото: unsplash
Гостеприимные казахстанцы, у которых после ухода гостей есть особый "ритуал" – чаепитие в узком семейном кругу, стали меньше употреблять этот напиток. Это следует из данных, которые предоставили в Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.

Согласно статданным, за первые шесть месяцев 2024 года Казахстан импортировал 13,4 тыс. тонн чая на 40,4 млн долларов.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы импорта сократились на 28,1%", – говорится в сообщении, распространенном 4 сентября.

В бюро уточнили, откуда Казахстан импортирует чай. Основными поставщиками стали:

  • Кения – 4,8 тыс. тонн,
  • Индия – 4,7 тыс. тонн,
  • Китай и Россия – по 1,1 тыс. тонн каждая.

Сообщается, что чай в Казахстан также поступал из Вьетнама, Ирана, Шри-Ланки и Грузии.

"В свою очередь Казахстан экспортировал чай в Россию, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Монголию и Турцию".Бюро национальной статистики

По данным бюро, в среднем на человека приходится 1,4 кг потребления чая в год (2023 год).

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О том, как выбрать качественный чай, можете узнать здесь.

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