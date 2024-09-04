"Енді өзіміз шай ішейік": казахстанцы стали меньше пить чай
Фото: unsplash
Гостеприимные казахстанцы, у которых после ухода гостей есть особый "ритуал" – чаепитие в узком семейном кругу, стали меньше употреблять этот напиток. Это следует из данных, которые предоставили в Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.
Согласно статданным, за первые шесть месяцев 2024 года Казахстан импортировал 13,4 тыс. тонн чая на 40,4 млн долларов.
"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы импорта сократились на 28,1%", – говорится в сообщении, распространенном 4 сентября.
В бюро уточнили, откуда Казахстан импортирует чай. Основными поставщиками стали:
- Кения – 4,8 тыс. тонн,
- Индия – 4,7 тыс. тонн,
- Китай и Россия – по 1,1 тыс. тонн каждая.
Сообщается, что чай в Казахстан также поступал из Вьетнама, Ирана, Шри-Ланки и Грузии.
"В свою очередь Казахстан экспортировал чай в Россию, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Монголию и Турцию".Бюро национальной статистики
По данным бюро, в среднем на человека приходится 1,4 кг потребления чая в год (2023 год).
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