Закон о защите прав потребителей усовершенствуют в Казахстане

Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана на пленарном заседании палаты 4 сентября 2024 году одобрили в первом чтении проект закона, направленный на защиту прав потребителей в стране, сообщает Zakon.kz.

Представил документ министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.

"Последние поправки в Закон о закон о защите потребителей вносились четыре года назад, однако правоприменительная практика показала в нем правовые недочеты, которые не соответствуют современным реалиям и влияют на результативность защиты потребителей. Необходимость совершенствования закона подтверждается и статистикой ежегодного роста обращений недовольных действиями недобросовестного бизнеса и уровнем защиты своих прав, но все более грамотных и взыскательных потребителей", – мотивировал он.

В справочной информации сказано, что если в 2021 году в Комитет по защите прав потребителей МТИ РК поступило 25 тыс. обращений от казахстанцев, в 2022 году – 30 тыс., то в 2023 году их количество возросло до 51 тыс. В другие госорганы количество обращений также выросло. В 2021 году их было 45 тыс., в 2022 году – 47 тыс., а в 2023 году – превысило 74 тыс.

"Хотел бы отметить резкий рост жалоб потребителей на нарушения в сфере электронной торговли – до 7732 в 2023 году, удельный вес которых составил более 15% от общего числа жалоб прошлого года, что является следствием активного использования ими инструментов электронной торговли. Причем по сравнению с 2022 годом рост числа жалоб составил 290%", – пояснил Арман Шаккалиев.

Проектом закона предлагаются следующие новеллы:

Во-первых, упрощается порядок разрешения гражданско-правовых потребительских споров из многоступенчатого в двухступенчатый.

Потребителю при сохранении досудебного порядка на втором этапе предоставляется право выбора способа защиты своих прав: напрямую подать иск в суд, либо обратиться к субъектам внесудебного урегулирования спора (медиатор/арбитраж) или в госорган для привлечения недобросовестного субъекта бизнеса к административной ответственности.

Также разграничиваются досудебный и внесудебный порядки урегулирования потребительских споров.

Во-вторых, базовые принципы Закона РК "О защите прав потребителей" будут распространены на все сферы услуг, кроме финансовых, с сохранением отраслевого регулирования и компетенции соответствующих государственных органов в этих сферах.

В-третьих, разделены понятия определенного и неопределенного круга потребителей. По аналогии с рядом стран ЕАЭС Омбудсмен и общественные объединения по защите прав потребителей получат право предъявлять в суды иски в отношении неопределенного круга потребителей.

В-четвертых, вводится гражданско-правовая ответственность предпринимателя в виде штрафа, взыскиваемого судом в гражданском процессе в пользу потребителя, чьи нарушенные права не были восстановлены на досудебном этапе его обращения к предпринимателю. Данный правовой инструмент нацелен на стимулирование предпринимателей на досудебное разрешение гражданского спора с потребителями.

Предлагаются также поправки по усилению защиты прав потребителей в онлайн-торговле.

В сопутствующем законопроекте с целью приведения в соответствие с основным законопроектом вносятся изменения и дополнения в два кодекса: Гражданский и Гражданско-процессуальный, а также в пять законов: о транспорте, туристской деятельности, регулировании торговой деятельности, доступе к информации, естественных монополиях.

Ранее депутаты Мажилиса приняли в работу проект нового Налогового кодекса Казахстана.