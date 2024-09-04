823 млн тенге вернули казахстанцам после жалоб на маркетплейс

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев 4 сентября 2024 года в кулуарах Мажилиса объяснил рост жалоб казахстанцев на электронные торговые площадки, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, за 2023 год было 5 тыс. обращений от казахстанцев с жалобами на электронные торговые площадки.

"Это 25%-ный рост. Почему растет (количество жалоб. – Прим. ред.), есть две причины: растет потребительская культура и количество совершаемых сделок в электронной торговле. Что касается результативности, то в 50% случаев это были чистой воды мошенничества. Мы передали в МВД по подведомственности. В остальных случаях мы приняли меры по возврату, обмену или возмещению", – озвучил Арман Шаккалиев.

Министр уточнил, что только по Wildberries было рассмотрено порядка 1 тыс. обращений, а сумма возмещения составила 823 млн тенге.

"Мы обсуждали, что должны быть четкие, жесткие правила. Есть понятие комплаенса у торговых сетей, фильтры должны быть соответствующие, которые не создают возможности разным мошенникам выступать на официальных торговых площадках", – дополнил Арман Шаккалиев.

Ранее стало известно, что Закон о защите прав потребителей усовершенствуют в Казахстане.