В СКО продолжается серия мероприятий в рамках программы "Таза Қазақстан"

В рамках республиканской экологической программы "Таза Қазақстан", инициированной главой государства, в Северо-Казахстанской области продолжается серия мероприятий.

В Петропавловске состоялась конференция на тему: "Развитие программы "Таза Қазақстан" в регионе. Экология – проблемы и пути решения". Ее организовали активисты фронт-офиса волонтерства СКО совместно с областным Молодежным ресурсным центром.

На конференции выступили представитель департамента экологии СКО, исполнительный секретарь филиала "Болашак" партии Amanat Александр Зель, член АНК, депутат городского маслихата Салимхан Сабитов.

Мероприятие было направлено на культурное и экологическое развитие молодежи, поддержание ценностей среди подрастающего поколения. В конференции приняли участие больше полусотни студентов колледжа, волонтеры, молодежь Северо-Казахстанской области.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Кроме того, активисты Молодежного ресурсного центра провели в одном из скверов областного центра экоакцию "Бірге Қазақстан!". Более 50 парней и девушек из числа студенческой молодежи поучаствовали в этом мероприятии, убрали опавшие листья, очистили место отдыха горожан от мусора.

"Поддерживая инициативу президента мы активно заботимся о природе и вовлекаем других в экологические инициативы. Наша энергия и креативный подход к организации акций действительно могут вдохновить всю молодежь и показать, что забота о окружающей среде может быть интересной и увлекательной. Важно не только участвовать в акциях, но и воспитывать в людях экологическое сознание и ответственность. Чистота города, поселка и в общем страны – это постоянная работа, и каждый из нас может внести свой вклад. Надеюсь, наше движение продолжит расти и привлекать все больше сторонников, а идеи по сохранению природы будут передаваться следующим поколениям". Айсулу Бекимова, координатор волонтерского движения "Помощь рядом"

Фото: пресс-служба акимата СКО

Экоакцию провели, чтобы сформировать гражданскую ответственность и экологическую культуру среди молодых людей, а также чтобы поддержать экологические инициативы и создать условия для их реализации.

Фото: пресс-служба акимата СКО

С начала акции около 155,8 тыс. североказахстанцев вышли на очистку территорий. Очищаются береговые зоны, высаживаются деревья. Всего благоустроено 211 скверов и парков, вывезено 156,4 тыс. тонн мусора, посажено более 32,5 тыс. деревьев и более 3,2 тыс. кустарников.

Республиканская программа "Таза Қазақстан" помогает вовлечь жителей региона в экологические инициативы, жители области прививают экологические привычки, повышают уровень бережного отношения к окружающей среде.