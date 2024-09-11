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Исключение Садыкова и задержание Васильева: слухи о войне внутри партии прокомментировал Перуашев

Ак жол, партия, скандалы , фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 14:29 Фото: партия "Ак жол"
Председатель партии "Ак жол" Азат Перуашев в кулуарах Мажилиса 11 сентября 2024 года прокомментировал информацию о том, что последние скандалы связаны с тем, что идет война внутри партии и неугодных, якобы, пытаются убрать, сообщает Zakon.kz.

Азат Перуашев заявил, что партия "Ак жол" в этой ситуации показала свою жизнеспособность, способность самоочищаться.

"Это не первый случай. Я напомню, что два года назад один из наших коллег выступил в поддержку войны и точно так же руководство партии приняло решение о лишении его депутатского мандата. Здесь человек, который совершил харассмент, недопустимые действия, это одна часть. Вторая часть, он совершил покушение на совершение коррупционных нарушений, коррупционных преступлений. Партия, коллеги, не дожидаясь, пока его схватят за руку правоохранительные органы, пока на него подадут в суд, приняла соответствующее решение", – заявил он.

По его словам, партия будет работать над поправками по харассменту на фоне этого скандала.

"После дела Салтанат общество поменялось. Эта (ситуация. – Прим. ред.) – доказательство того, что у людей меняется сознание. Это правильно. Нам нужно идти в это направление, если хотим быть цивилизованной страной, если мы хотим уважать права каждого гражданина, достоинство каждого гражданина. Я напомню, достоинства гарантированы Конституцией", – сообщил Азат Перуашев.

4 сентября 2024 года председатель партии "Ак жол" Азат Перуашев озвучил подробности исключения из их рядов Аскара Садыкова и лишения его депутатского мандата.

5 сентября сам Аскар Садыков, комментируя слова лидера партии "Ак жол" Азата Перуашева, попросил "не вовлекать его в свои грязные игры и манипуляции".

11 сентября Азат Перуашев подтвердил задержание своего заместителя Дмитрия Васильева.

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