Депутат заявила о нарушениях при хранении биометрических данных казахстанцев

Депутат Екатерина Смышляева 4 сентября 2024 года на заседании мажилиса заявила о нарушении закона при сборе и хранении биометрических данных, передает корреспондент Zakon.kz.

В своем депутатском запросе она отметила, что в цифровых взаимоотношениях особую актуальность имеет защита персональных данных граждан, особенно высокочувствительных.

"Речь об изображении лица, отпечатках пальцев, радужке глаза и других параметрах. Биометрические данные обладают высочайшей точностью, поэтому их использование кратно повышает достоверность аутентификации человека при получении финансовых и государственных услуг. Именно благодаря биометрии мы получили пакеты дистанционных сервисов и используем их достаточно безопасно", – дополнила она.

Она подчеркнула, что можно легко поменять пин-код на карте, а при большой необходимости сменить данные документов, но изменить лицо или отпечаток пальца почти невозможно.

"Утечка биометрических данных может нанести непоправимый урон цифровой личности человека. Именно этим объяснялось исключение депутатами нормы закона об обязательном сборе дактилоскопической информации в прошлом году. За биометрией охотятся цифровые мошенники, именно эти данные, обработанные ИИ, используются для обмана банковских систем", – озвучила Смышляева.

По ее мнению, биометрия собирается и хранится с нарушением норм закона о защите персональных данных. Игнорируется принцип добровольности, отсутствуют согласия.

"Кроме того, каждое безобидное приложение для своей работы создает базу данных. Где она расположена и кем защищается? Ответы есть не всегда", – сказала она.

Депутат отметила, что прогресс не остановить и биометрия – это безопасность, прозрачность, борьба с коррупцией. Но необходимо максимально устранить риски компрометации данных. Она предложила ряд мер:

Определить эталонные государственные базы биометрической информации и инвестировать в их защиту;

Провести ревизию всех регламентов использования и защиты биометрических данных;

Разработать государственную систему биометрической идентификации для целей получения гражданами государственных услуг, использования банковских сервисов.

Доступ к детской биометрии осуществлять исключительно через государственную систему идентификации.

Не допускать ущемление прав тех, кто желает использовать иные способы аутентификации в процессе получения услуг.

22 августа 2024 года стало известно, что микрофинансовые организации будут применять биометрическую идентификацию.