Рост числа утечек персональных данных казахстанцев объяснила депутат

Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева в кулуарах нижней палаты 2 мая 2024 года назвала причину роста рисков по защищенности и утечке персональных данных казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Екатерина Смышляева не связывает уход Багдата Мусина с должности министра цифрового развития с участившимися фактами утечки данных казахстанцев.

"Я домысливать не буду, я не представляю себе причину отставки, поэтому не могу комментировать. А по поводу того, что участились, это, наверное, не связано с приходом или уходом какой-либо политической фигуры, это связано с объемами цифровизации, которую мы сегодня видим. То есть чем больше мы оцифровываем свою жизнь, общественные отношения и так далее, пропорционально растут риски по защищенности и утечке данных", – заявила она.

Депутат также прокомментировала вопрос о том, кто может занять кресло министра.

"Не гадаем... Будет предложено, будем обсуждать, у нас есть время. Комитет у нас обычно детально ведет собеседование с кандидатом, будут заданы соответствующие вопросы, мы проблемы отрасли, которые нужно решать, очень хорошо знаем и, думаю, будет зависеть от ответов кандидатов", – резюмировала Екатерина Смышляева.

30 апреля 2024 года стало известно, что Багдат Мусин освобожден от должности министра цифрового развития.

Материал по теме Багдат Мусин заявил, что многие в госаппарате были против внедрения биометрии

В этот же день экс-министр прокомментировал свою отставку. Слова благодарности Багдат Мусин опубликовал на странице в Instagram.