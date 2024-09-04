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Законодательство РК

Стали известны подробности задержания акима Багдата Карасаева

Стали известны подробности задержания акима Багдата Карасаева, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 12:17 Фото: Instagram/bagdat.karasaev
В пресс-службе прокуратуры Алматинской области озвучили подробности задержания акима Илийского района региона Багдата Карасаева. По данным надзорного органа, задержание акима последовало после проверки деятельности мусорного полигона, сообщает Zakon.kz.

В сообщении отмечено, что прокуратура и Антикоррупционная служба области завершили совместную проверку деятельности мусорного полигона, расположенного в Илийском районе.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий 3 сентября 2024 года аким Карасаев был задержан в порядке ст. ст. 128-131 УПК РК по подозрению в коррупционной деятельности. Ему предъявлены обвинения в незаконном участии в предпринимательской деятельности, превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими, что нанесло ущерб государственным интересам".Пресс-служба прокуратуры Алматинской области

В заключении сказано, что 4 сентября 2024 года прокуратура направила материалы уголовного дела в суд для рассмотрения и санкционирования меры пресечения.

Ранее появившуюся информацию о задержании акима подтвердили в Антикоррупционной службе.

Должность акима Илийского района Карасаев занимал с сентября 2018 года. До этого он работал советником акима Алматинской области.

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