Стали известны подробности задержания акима Багдата Карасаева

В пресс-службе прокуратуры Алматинской области озвучили подробности задержания акима Илийского района региона Багдата Карасаева. По данным надзорного органа, задержание акима последовало после проверки деятельности мусорного полигона, сообщает Zakon.kz.

В сообщении отмечено, что прокуратура и Антикоррупционная служба области завершили совместную проверку деятельности мусорного полигона, расположенного в Илийском районе.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий 3 сентября 2024 года аким Карасаев был задержан в порядке ст. ст. 128-131 УПК РК по подозрению в коррупционной деятельности. Ему предъявлены обвинения в незаконном участии в предпринимательской деятельности, превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими, что нанесло ущерб государственным интересам". Пресс-служба прокуратуры Алматинской области

В заключении сказано, что 4 сентября 2024 года прокуратура направила материалы уголовного дела в суд для рассмотрения и санкционирования меры пресечения.

Ранее появившуюся информацию о задержании акима подтвердили в Антикоррупционной службе.

Должность акима Илийского района Карасаев занимал с сентября 2018 года. До этого он работал советником акима Алматинской области.