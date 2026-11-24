В Актобе мужчина представился полицейским на встрече и потребовал деньги у девушки. Он угрожал раскрыть ее матери подробности интимного свидания, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 24 ноября 2026 года газета "Диапазон", все началось с того, что 37-летний актюбинец Самат зарегистрировался в приложении для знакомств, начал общаться с девушкой, а потом предложил ей за деньги вступить с ним в половую связь.

Девушка согласилась и написала ему адрес своей съемной квартиры. Мужчина приехал туда, представился полицейским и сказал, что то, чем она занимается карается законом, на нее возбуждено уголовное дело и ее поставят на учет.

"А еще он пригрозил, что сообщит ее близким, что она "девушка легкого поведения" и опозорит ее. Для пущей убедительности показал напуганной девушке свое старое фото, где он был в полицейской форме. Самат потребовал деньги за молчание. Перепуганная жертва вымогательства сначала наличкой отдала ему 6 тысяч тенге, и в тот же день перечислила деньги еще несколькими траншами, всего в итоге он получил от нее 95 тысяч 500 тенге", – говорится в сообщении.

Чтобы найти требуемую сумму девушка взяла в долг у знакомых. Но на этом Самат не остановился и позже потребовал у нее еще 100 тысяч тенге. Тогда уже девушка написала заявление по факту вымогательства, и Самата задержали.

В суде обвиняемый полностью признал вину и попросил у потерпевшей прощения. До приговора потерпевшая заявила, что обвиняемый полностью возместил ей ущерб, поэтому она его простила, претензий не имеет и попросила строго не наказывать.

Суд учел это и не стал лишать подсудимого свободы. Суд приговорил его к 2 годам ограничения свободы. Если он нарушит требования, то наказание заменят на реальный срок в колонии.

Между тем в Мангистауской области супружескую пару осудили за вымогательство 3 млн тенге. Они выдавали себя за полицейских и шантажировали клиентов, пользовавшихся интимными услугами.