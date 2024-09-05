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Карантин вводится в селе Алматинской области

Карантин вводится в селе Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 13:10 Фото: gov.kz
В Министерстве сельского хозяйства (МСХ) Казахстана сегодня заявили, что в с. Улкен Аксу Уйгурского района Алматинской области вводится карантин, сообщает Zakon.kz.

Из релиза ведомства следует, что 5 сентября 2024 года Республиканской ветеринарной лабораторией получены результаты бактериологических исследований, подтверждающие наличие сибирской язвы в отобранных пробах от двух голов крупного рогатого скота (КРС).

"В с. Улкен Аксу введен запрет на ввоз и вывоз живых животных и животноводческой продукции. Территориальной ветеринарной инспекцией совместно с ветеринарными врачами МИО проводятся подворный осмотр животных, вакцинация и разъяснительная работа с владельцами животных. В населенный пункт перебрасывается Республиканский противоэпизоотический отряд МСХ для проведения ликвидационных мероприятий, в том числе проведения дезинфекции, необходимый штат специалистов и спецтехники имеется".Пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

Отмечается, что на месте находится и. о. председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Самат Тюлегенов.

"Все необходимые ветеринарно-санитарные меры, согласно действующему алгоритму, проводятся и находятся на особом контроле министерства сельского хозяйства", – заверили в пресс-службе ведомства.

В свою очередь в акимате Алматинской области проинформировали, что в Уйгурском районе продолжается борьба с сибирской язвой – ветеринарные специалисты продолжают принимать меры по защите сельскохозяйственных животных от опасных инфекционных заболеваний:

  • на участке Жарык тума ветеринары вакцинировали от сибирской язвы 141 голову крупного рогатого скота;
  • для ликвидации очага инфекции ветеринары провели дезинфекцию 1800 кв. м животноводческих помещений. Дезинфекция проводилась 1%-ным раствором препарата "Дезстройлайт";
  • в сельском округе Улкен Аксу отловили 25 собак и 4 кошек, которые могли быть заражены. Животные прошли ветеринарное обследование. Эти меры направлены на защиту здоровья людей и животных.
"Ветеринарные специалисты призывают сельских жителей строго соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, чтобы не допустить заболевания скота".Пресс-служба акимата Алматинской области

1 сентября 2024 года в сельском округе Улкен Аксу Уйгурского района Алматинской области были зафиксированы четыре случая с подозрением на сибирскую язву. 4 сентября в областном акимате заявили, что на территории Уйгурского района введены ограничительные меры ветеринарно-санитарного характера, но карантин не объявлялся.

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