В Алматинской области выявили четыре случая подозрения на сибирскую язву: в селе ввели ограничения
Фото: pexels
В Алматинской области 1 сентября 2024 года в сельском округе Улкен Аксу Уйгурского района зафиксированы четыре случая с подозрением на сибирскую язву. Об этом рассказали в областном акимате, сообщает Zakon.kz.
Предположительно, заражение произошло во время забоя больного животного, который был проведен без уведомления ветеринарной службы. Важно помнить, что сибирская язва не передается от человека к человеку.
Что произошло?
- Четыре человека заразились, предположительно, во время забоя больного животного.
- Забой был проведен без ветеринарного контроля.
- Отобраны пробы для исследования в лабораториях.
- Животные в данном населенном пункте были вакцинированы против сибирской язвы 12 августа 2024 года.
Какие меры приняты?
- Проведена дезинфекция в населенном пункте.
- Скот изолирован и находится под наблюдением ветеринаров.
- Определен круг контактных лиц, которые находятся под медицинским наблюдением.
- Введены ограничения на вывоз мяса и скота.
- Создан оперативный штаб для контроля и надзора за ситуацией.
Состояние пациентов:
- У всех пациентов диагностирована кожная форма заболевания.
- Состояние оценивается как средней тяжести.
- Пациенты получают необходимую медицинскую помощь.
5 августа 2024 года стало известно, что в селе Приречное Костанайской области ввели карантин из-за выявления сибирской язвы у крупного рогатого скота (КРС).
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