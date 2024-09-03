В Алматинской области выявили четыре случая подозрения на сибирскую язву: в селе ввели ограничения

В Алматинской области 1 сентября 2024 года в сельском округе Улкен Аксу Уйгурского района зафиксированы четыре случая с подозрением на сибирскую язву. Об этом рассказали в областном акимате, сообщает Zakon.kz.

Предположительно, заражение произошло во время забоя больного животного, который был проведен без уведомления ветеринарной службы. Важно помнить, что сибирская язва не передается от человека к человеку.

Что произошло?

Четыре человека заразились, предположительно, во время забоя больного животного.

Забой был проведен без ветеринарного контроля.

Отобраны пробы для исследования в лабораториях.

Животные в данном населенном пункте были вакцинированы против сибирской язвы 12 августа 2024 года.

Какие меры приняты?

Проведена дезинфекция в населенном пункте.

Скот изолирован и находится под наблюдением ветеринаров.

Определен круг контактных лиц, которые находятся под медицинским наблюдением.

Введены ограничения на вывоз мяса и скота.

Создан оперативный штаб для контроля и надзора за ситуацией.

Состояние пациентов:

У всех пациентов диагностирована кожная форма заболевания.

Состояние оценивается как средней тяжести.

Пациенты получают необходимую медицинскую помощь.

5 августа 2024 года стало известно, что в селе Приречное Костанайской области ввели карантин из-за выявления сибирской язвы у крупного рогатого скота (КРС).