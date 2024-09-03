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В Алматинской области выявили четыре случая подозрения на сибирскую язву: в селе ввели ограничения

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 18:04 Фото: pexels
В Алматинской области 1 сентября 2024 года в сельском округе Улкен Аксу Уйгурского района зафиксированы четыре случая с подозрением на сибирскую язву. Об этом рассказали в областном акимате, сообщает Zakon.kz.

Предположительно, заражение произошло во время забоя больного животного, который был проведен без уведомления ветеринарной службы. Важно помнить, что сибирская язва не передается от человека к человеку.

Что произошло?

  • Четыре человека заразились, предположительно, во время забоя больного животного.
  • Забой был проведен без ветеринарного контроля.
  • Отобраны пробы для исследования в лабораториях.
  • Животные в данном населенном пункте были вакцинированы против сибирской язвы 12 августа 2024 года.

Какие меры приняты?

  • Проведена дезинфекция в населенном пункте.
  • Скот изолирован и находится под наблюдением ветеринаров.
  • Определен круг контактных лиц, которые находятся под медицинским наблюдением.
  • Введены ограничения на вывоз мяса и скота.
  • Создан оперативный штаб для контроля и надзора за ситуацией.

Состояние пациентов:

  • У всех пациентов диагностирована кожная форма заболевания.
  • Состояние оценивается как средней тяжести.
  • Пациенты получают необходимую медицинскую помощь.

5 августа 2024 года стало известно, что в селе Приречное Костанайской области ввели карантин из-за выявления сибирской язвы у крупного рогатого скота (КРС).

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