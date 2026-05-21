"Количество мест ограничено": Алматинский зоопарк сделал важное объявление перед летом

Школьникам Алматы предлагают провести лето среди животных. С таким интересным обращением выступил зоопарк города, сообщает Zakon.kz.

Согласно объявлению в социальных сетях, зоопарк открывает набор в летнюю зоошколу. Участвовать могут дети от 9 до 16 лет.

Также известно, что занятия проходят на протяжении всего лета.

Расписание первого курса выглядит следующим образом:

Понедельник и пятница – с 10:00 до 12:00.

Вторник и четверг – с 12:00 до 14:00.

Но есть несколько условий. Для поступления необходимо пройти небольшое творческое собеседование – написать сочинение на тему: "Почему я хочу учиться в Зоошколе" и отправить его на электронную почту almatyzoo.lector@mail.ru до 26 мая включительно.

В письме (не на листе сочинения!) необходимо обязательно указать:

Фамилию, имя и возраст ребенка.

ФИО одного из родителей (полностью).

Контактный номер телефона родителя (для добавления в WhatsApp-группу).

Работы без этой информации рассматриваться не будут.

Далее расписаны требования к сочинению:

рекомендуемый объем:

▪️ 9-10 лет – от 5-7 предложений;

▪️ 11-12 лет – от 8-10 предложений;

▪️ 13-14 лет – от 10-15 предложений;

▪️ 15-16 лет – от 15 предложений и более.

⁠работа должна быть выполнена самостоятельно;

⁠сочинения, созданные с помощью искусственного интеллекта, к участию не допускаются.

По всем иным интересующим вопросам можно обратиться по этому номеру: 8 700 997 05 96.

"Количество мест ограничено – успейте подать заявку!" Пресс-служба зоопарка Алматы

