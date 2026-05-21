Общество

"Количество мест ограничено": Алматинский зоопарк сделал важное объявление перед летом

Алматинский зоопарк, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 10:03 Фото: Zakon.kz
Школьникам Алматы предлагают провести лето среди животных. С таким интересным обращением выступил зоопарк города, сообщает Zakon.kz.

Согласно объявлению в социальных сетях, зоопарк открывает набор в летнюю зоошколу. Участвовать могут дети от 9 до 16 лет.

Также известно, что занятия проходят на протяжении всего лета.

Расписание первого курса выглядит следующим образом:

  • Понедельник и пятница – с 10:00 до 12:00.
  • Вторник и четверг – с 12:00 до 14:00.

Но есть несколько условий. Для поступления необходимо пройти небольшое творческое собеседование – написать сочинение на тему: "Почему я хочу учиться в Зоошколе" и отправить его на электронную почту almatyzoo.lector@mail.ru до 26 мая включительно.

В письме (не на листе сочинения!) необходимо обязательно указать:

  • Фамилию, имя и возраст ребенка.
  • ФИО одного из родителей (полностью).
  • Контактный номер телефона родителя (для добавления в WhatsApp-группу).

Работы без этой информации рассматриваться не будут.

Далее расписаны требования к сочинению:

  • рекомендуемый объем:

▪️ 9-10 лет – от 5-7 предложений;

▪️ 11-12 лет – от 8-10 предложений;

▪️ 13-14 лет – от 10-15 предложений;

▪️ 15-16 лет – от 15 предложений и более.

  • ⁠работа должна быть выполнена самостоятельно;
  • ⁠сочинения, созданные с помощью искусственного интеллекта, к участию не допускаются.

По всем иным интересующим вопросам можно обратиться по этому номеру: 8 700 997 05 96.

"Количество мест ограничено – успейте подать заявку!"Пресс-служба зоопарка Алматы

В зоопарке Алматы показали удивительную пару "живых ископаемых"

15 мая в зоопарке Шымкента показали, как специалисты кормят бегемотов весом в несколько тонн. Самый "аппетитный" момент можно увидеть по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
