"Количество мест ограничено": Алматинский зоопарк сделал важное объявление перед летом
Согласно объявлению в социальных сетях, зоопарк открывает набор в летнюю зоошколу. Участвовать могут дети от 9 до 16 лет.
Также известно, что занятия проходят на протяжении всего лета.
Расписание первого курса выглядит следующим образом:
- Понедельник и пятница – с 10:00 до 12:00.
- Вторник и четверг – с 12:00 до 14:00.
Но есть несколько условий. Для поступления необходимо пройти небольшое творческое собеседование – написать сочинение на тему: "Почему я хочу учиться в Зоошколе" и отправить его на электронную почту almatyzoo.lector@mail.ru до 26 мая включительно.
В письме (не на листе сочинения!) необходимо обязательно указать:
- Фамилию, имя и возраст ребенка.
- ФИО одного из родителей (полностью).
- Контактный номер телефона родителя (для добавления в WhatsApp-группу).
Работы без этой информации рассматриваться не будут.
Далее расписаны требования к сочинению:
- рекомендуемый объем:
▪️ 9-10 лет – от 5-7 предложений;
▪️ 11-12 лет – от 8-10 предложений;
▪️ 13-14 лет – от 10-15 предложений;
▪️ 15-16 лет – от 15 предложений и более.
- работа должна быть выполнена самостоятельно;
- сочинения, созданные с помощью искусственного интеллекта, к участию не допускаются.
По всем иным интересующим вопросам можно обратиться по этому номеру: 8 700 997 05 96.
"Количество мест ограничено – успейте подать заявку!"Пресс-служба зоопарка Алматы
Материал по теме
15 мая в зоопарке Шымкента показали, как специалисты кормят бегемотов весом в несколько тонн. Самый "аппетитный" момент можно увидеть по этой ссылке.