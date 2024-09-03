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Алматинский зоопарк показал роскошного сервала из Африки

Алматинский зоопарк показал роскошного сервала из Африки, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 19:05 Фото: pixabay
Администрация зоопарка Алматы опубликовала новое видео со своим роскошным местным жителем – сервалом. Грациозная дикая кошка, обитающая в Африке, пришлась по душе общественности, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают специалисты, стройное тело, длинные ноги и крупные уши делают его уникальным среди других представителей кошачьих.

Сервал известен своим невероятным слухом, который помогает ему охотиться на мелких животных, таких как грызуны и птицы. Эта кошка может прыгнуть на высоту до 3 метров, чтобы поймать свою добычу!

"Несмотря на свою дикость, сервал иногда содержится как экзотическое домашнее животное, но важно помнить, что ему нужны особые условия для жизни и ухода".Администрация зоопарка Алматы

Ранее в зоопарке рассказали о процедуре, которая необходима для здоровья хищных птиц.

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